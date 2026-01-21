Open d'Australie : Sabalenka passe sans forcer au 3e tour

La N°1 mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée sans forcer mercredi 21 janvier pour le troisième tour de l'Open d'Australie en battant la Chinoise Zhuoxuan Bai (702 e et issue des qualifications) 6-3, 6-1.

"Je suis heureuse parce qu'elle n'est pas facile à jouer", a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueur à Melbourne et finaliste l'an dernier. Elle affrontera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (55e) ou la Britannique Emma Raducanu (29e) pour tenter de se hisser au troisième tour.

Alors qu'elle menait 5-0 dans le premier set, Sabalenka a soudain vu son adversaire remonter à 5-3.

"Elle réussissait tout, je ne savais pas ce que je devais faire !", a reconnu la joueuse aux six titres du Grand Chelem.

Malgré un moment d'inquiétude, elle a réussi à ne pas se laisser décontenancer, à reprendre le dessus et sa marche vers la victoire.

"Je suis là, mon jeu est là", a-t-elle prévenu.

