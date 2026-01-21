>> Open d'Australie : Moutet passe malgré la douleur, Jeanjean éliminée
>> Open d'Australie : Zverev ouvre le bal en attendant Sabalenka et Alcaraz
>> Open d'Australie : Alcaraz et Sabalenka en patrons, Williams battue avec les honneurs
|Aryna Sabalenka.
|Photo : Icon Sport/CVN
"Je suis heureuse parce qu'elle n'est pas facile à jouer", a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueur à Melbourne et finaliste l'an dernier. Elle affrontera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (55e) ou la Britannique Emma Raducanu (29e) pour tenter de se hisser au troisième tour.
Alors qu'elle menait 5-0 dans le premier set, Sabalenka a soudain vu son adversaire remonter à 5-3.
"Elle réussissait tout, je ne savais pas ce que je devais faire !", a reconnu la joueuse aux six titres du Grand Chelem.
Malgré un moment d'inquiétude, elle a réussi à ne pas se laisser décontenancer, à reprendre le dessus et sa marche vers la victoire.
"Je suis là, mon jeu est là", a-t-elle prévenu.
AFP/VNA/CVN