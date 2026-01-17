Tennis : Humbert s'incline en finale à Adélaïde avant l'Open d'Australie

Pas de premier titre en 2026 pour Ugo Humbert. Ce samedi 17 janvier, le Français s’est incliné en trois sets (4-6, 7-6, 2-6) face au Tchèque Tomas Machac en finale du tournoi ATP 250 d’Adélaïde.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour sa première finale sur le circuit depuis Stockholm en octobre, le gaucher messin de 27 ans s’est montré solide dans cette partie très disputée jusqu’à la fin du deuxième set, qu’il a facilement remporté au tie-break. Dans cette 11e finale de sa carrière, Humbert a aussi bénéficié d’une baisse de rythme du Tchèque de 25 ans qui s’est légèrement tordu une cheville en milieu de deuxième set.

Très frustré par la perte du tie-break, Machac (35e mondial) a alors invectivé son camp, un accès de colère qui l’a finalement remis en selle. Plus précis dans les échanges, il a rapidement mené 2-1, puis 3-1 sur une double-faute d’Humbert qui lui n’arrivait plus à suivre le rythme.

Humbert a "tout essayé"

Mené 5-2, le Français s’est finalement incliné sur un jeu blanc, avec un dernier passing dans le filet au bout de 2h30 de match, laissant son adversaire de 25 ans décrocher son deuxième titre après celui d’Acapulco l’an passé. "J’ai tout essayé aujourd’hui mais le niveau (de Machac) était excellent", a commenté le Messin au micro des organisateurs.

Le N°3 français aura à Melbourne un premier tour assez compliqué à négocier, pour le premier Grand Chelem de la saison, face au huitième joueur mondial, Ben Shelton.

AFP/VNA/CVN