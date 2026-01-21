CAN-2025

Fin de la parade survoltée des Lions, fêtés par des dizaines de milliers de Sénégalais

Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche 18 janvier au Maroc, ont achevé mardi soir 20 janvier leur immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters fous de joie, ainsi que par le président sénégalais et son gouvernement.

>> CAN-2025 : Salah-Mané, retrouvailles pour un billet en finale

>> CAN-2025 : Le Maroc tient sa finale

>> CAN-2025 : le Sénégal et Dakar dans une liesse immense après le sacre des Lions face au Maroc

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir traversé des quartiers populaires et huppés de Dakar pendant sept longues heures en bus, les Lions de la Teranga ont finalement été honorés dans la soirée lors d'une cérémonie officielle devant le palais présidentiel, en présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement.

"Sacre historique"

"Vous avez fait preuve d'une combativité sportive exceptionnelle, d'une résilience hors du commun et d'un mental d'acier et c'est en cela que votre sacre est historique au regard des émotions et des épreuves endurées tout au long de la compétition et particulièrement lors de la finale de cette CAN", a déclaré le président Faye à l'adresse des Lions.

M. Faye a rendu un "hommage appuyé" au footballeur Sadio Mané, "un joueur qui par son talent mais surtout par son sens des responsabilités a marqué cette finale et cette compétition".

"Sadio Mané est aujourd'hui bien plus qu'un joueur, il est entré par son oeuvre, sa constance et son exemplarité dans le cercle fermé des légendes du football national et africain".

Le chef de l'État a annoncé une récompense pour chaque Lion de 75 millions de francs CFA (114.330 euros), ainsi que des terrains dans la région prisée de la Petite côte.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc - pays organisateur de la CAN - la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le Sénégal et parmi la diaspora à travers le monde.

Fièvre

À l'arrivée du bus transportant les Lions de la Teranga près du palais de la République, l'atmosphère de fièvre de la foule a culminé en feux d'artifice improvisés, fumigènes rouges et vacarme absolument assourdissant de klaxons, vuvuzelas et chants festifs des supporters, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Juchés sur le toit d'un bus, certains assis les jambes dans le vide et sourires aux lèvres, les joueurs ont alors brandi le poing de la victoire vers la foule survoltée.

Le bus avait précédemment progressé très lentement dans les rues de la capitale et de sa banlieue.

Photo : AFP/VNA/CVN

Drapeaux du Sénégal au bout des bras, dansant en groupes, ou faisant des acrobaties à motos, plusieurs dizaines de milliers de supporters, en majorité des jeunes hommes et femmes, enveloppés pour beaucoup dans des maillots du Sénégal ou des maillots de l'équipe, ont célébré leurs champions mardi dans une ferveur intense.

"C'est exceptionnel, a lancé Amadou Tidiane Sow, 32 ans. Vraiment, on remercie Dieu de nous avoir permis de vivre ces pareils moments. Ce sont des moments de partage, de gloire avec tout le peuple sénégalais et nos valeureux Lions".

"Leçons de vie"

De son côté, Moussa Sall, étudiant de 22 ans, a estimé que la victoire des Lions à la CAN-2025 était "une leçon de vie". "Parce qu'ils ont marqué l'Histoire. Dans 50 ans, on ne va pas oublier cette victoire... Parce qu'il y avait l'injustice, mais grâce à Allah on a remporté ça. Donc on est fiers de nos Lions et on est fiers d'être Sénégalais", a-t-il lancé.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale très difficile.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement Fifa derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.

Chaotique, la finale a été marquée par un but refusé pour le Sénégal et un penalty manqué par le Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, suivis de tensions sur et en dehors du terrain.

Dans son discours mardi soir, le président sénégalais a souhaité "féliciter le peuple ami et frère" du royaume du Maroc "pour les efforts immenses déployés lors de l'organisation de cette CAN", ainsi que l"équipe nationale marocaine "pour son parcours remarquable".

AFP/VNA/CVN