Le village de Liên attire de nombreux touristes après la téléréalité "Gia đình Haha"

Grâce à l’attrait pour l’émission de téléréalité "Gia đình Haha" (Famille Haha) et ses stars vietnamiennes, le village de Liên, province septentrionale de Lào Cai, devient une destination touristique prisée, suscitant une forte demande qui fait que les homestay sont constamment complets.

Photo : NSXCC/CVN

Situé dans la commune de Bac Hà, province de Lào Cai, Liên est un village qui se niche discrètement au creux des montagnes majestueuses du Nord-Ouest du Vietnam. Réputé pour sa beauté naturelle authentique, ses rizières en terrasses ondoyantes et son atmosphère paisible, ce village est longtemps resté relativement à l’écart du tourisme de masse.

Destination phare du Nord-Ouest

"Gia đình Haha", diffusée sur VTV3, a joué un rôle central dans la mise en lumière du village de Liên. Avec la participation de célébrités telles que Jun Pham, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh et Ngọc Thanh Tâm, cette émission offre des images riches en émotions sur la vie, les habitants et les paysages splendides du village. Ce format authentique et immersif a touché un large public sur de nombreux plates-formes.

Photo : NSXCC/CVN

De nombreux établissements d’hébergement au village Liên affichent complet jusqu’à la fin de l’année 2025. Parmi eux, le homestay de Vàng Thi Thông - qui a accompagné les artistes dans l’émission - est également complet depuis plusieurs mois. Mme Thông a partagé : "Si vous aimez le village de Liên et souhaitez que je vous fasse découvrir ce village en août ou en septembre, c’est possible, mais en juillet, mon planning est déjà complet".

Le président du Comité populaire de la province de Lào Cai a récemment décerné un certificat de mérite pour les contributions exceptionnelles liées au développement touristique local, suite à l’impact positif de l’émission de téléréalité "Gia đình Haha". Cette reconnaissance confirme la valeur tangible qu’une émission télévisée peut apporter : elle génère une valeur économique pour les habitants locaux et contribue à bâtir une industrie créative et durable, soutenant activement le développement du tourisme ainsi que l’économie et la vie sociale locale.

Promouvoir le tourisme local

Depuis 2019, les habitants du village de Liên ont développé le tourisme communautaire avec le soutien d’organisations internationales. De nombreuses familles ont rénové leurs maisons et combiné l’agriculture biologique à la préservation des métiers artisanaux traditionnels pour accueillir les touristes.

Photo : NSXCC/CVN

Les visiteurs viennent non seulement pour admirer les paysages, mais aussi pour s’immerger dans la vie quotidienne des villageois. Les activités telles que la riziculture, la cueillette du thé Shan tuyết, la fabrication de chapeaux en feuilles de palmier ou la couverture des toits traditionnels procurent une sensation de détente et d’apaisement tout en faisant découvrir la culture locale.

La cuisine du village de Liên est également un point fort inoubliable, avec des spécialités locales comme le poulet de montagne, le poisson de source, les légumes sauvages ou la salade de fougère, tous préparés simplement mais riches en arômes naturels de la forêt et des montagnes.

Photo : NSXCC/CVN

Selon les experts, pour assurer un développement durable, ce village doit être doté d’une planification touristique cohérente afin d’éviter un développement spontané et désordonné. Par ailleurs, les autorités locales doivent renforcer leur soutien pour améliorer la qualité des services tout en préservant l’identité culturelle des ethnies locales, qui constitue le fondement de l’attractivité de cette région.

Grâce à l’effet positif de l’émission "Gia đình Haha", le village de Liên est appelé à poursuivre son évolution vers un tourisme vert, propre et durable, où chaque voyage ne se limite pas à une simple découverte, mais devient également une expérience humaine riche de partage et d’accompagnement respectueux des populations locales.

Lan Huong - Hoàng Phuong/CVN