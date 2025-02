Conseil des droits de l'homme : les États-Unis ne peuvent pas se retirer d'un organe dont ils ne font plus partie

Le Conseil des droits de l'Homme (CDH) des Nations unies a déclaré jeudi 6 février qu'à compter du 1 er janvier 2025, le mandat des États-Unis en tant que membre avait pris fin, ce qui les rendait inéligibles pour se retirer d'un organe intergouvernemental dont ils ne faisaient plus partie.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les États-Unis étaient membres du Conseil des droits de l'Homme du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Depuis le 1er janvier 2025, les États-Unis ne sont plus membres du Conseil des droits de l'Homme et sont automatiquement devenus un État observateur, comme n'importe lequel des 193 États membres de l'ONU qui ne sont pas membres du Conseil. Un État observateur du Conseil ne peut pas se retirer d'un organe intergouvernemental dont il ne fait plus partie", a indiqué Pascal Sim, porte-parole du CDH, dans un communiqué retransmis à Xinhua.

"Par principe, et dans l'esprit du dialogue multilatéral qui caractérise le Conseil, nous saluons et encourageons l'engagement de chaque État membre de l'ONU - qu'il soit membre du Conseil ou observateur - dans le travail du Conseil et de ses mécanismes", ajoute le communiq

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président américain Donald Trump a signé mardi 4 février un décret retirant les États-Unis du CDH.

Au cours du premier mandat de M. Trump, les États-Unis se sont retirés du CDH en juin 2018. En février 2021, le secrétaire d'État de l'époque, Antony Blinken, a déclaré que l'administration de Joe Biden se réengagerait auprès du Conseil en tant qu'observateur. Les États-Unis ont réintégré l'organe en janvier 2022 en tant que membre à part entière.

Le CDH est composé de 47 États membres, qui ont un mandat de trois ans et peuvent être réélus une fois. Environ un tiers de ses sièges sont à pourvoir chaque année.

Xinhua/VNA/CVN