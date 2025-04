Le Vietnam privilégie ses relations d'amitié avec les pays amis africains, dont le Burundi

Le Vietnam accorde une grande importance à l'amitié et à la coopération avec ses amis africains, dont le Burundi et souhaite promouvoir et porter la coopération entre les deux pays à la nouvelle période dans les domaines de l'investissement, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la technologie, de la transformation numérique, du leadership...

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en recevant le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, en visite officielle au Vietnam du 3 au 6 avril.

Tô Lâm a demandé au Burundi de continuer à créer des conditions favorables et à fournir des incitations pour que la coentreprise de télécommunications du groupe Viettel puisse fonctionner efficacement, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux pays. Il a souligné que le Vietnam possédait des atouts dans l'agriculture, les mines et les télécommunications, et était prêt à coopérer et à soutenir le Burundi dans ces domaines, tout en élargissant d'autres domaines de coopération dans les temps à venir.

Le président du Burundi a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement sous la direction du PCV, les considérant comme une source d'inspiration pour le Burundi dans son processus de reconstruction du pays. Il a souhaité que le Vietnam partage son expérience en matière de développement socio-économique rapide et durable pour aider le Burundi à rattraper son retard sur les autres pays de la région.

Évariste Ndayishimiye a souligné la volonté du Parti, de l'État et du gouvernement burundais de développer des relations de coopération dans de nombreux domaines avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'investissement, des science et des technologies, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation... Il a exprimé sa volonté de créer toutes les conditions favorables pour que la coentreprise de télécommunications du groupe Viettel puisse fonctionner efficacement.

Intensifier la coopération tous azimuts

Évariste Ndayishimiye et Tô Lâm ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux pour renforcer la confiance politique. Les deux Partis au pouvoir doivent accroître les échanges et encourager les organisations de femmes et de jeunes des deux parties à accroître les échanges.

Il est suggéré que les agences compétentes des deux pays négocient activement pour signer prochainement davantage de documents afin de compléter le cadre juridique, créant ainsi des conditions favorables à la coopération bilatérale.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux dirigeants ont affirmé que les deux pays continueraient à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement, notamment au sein des Nations unies, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et à promouvoir les relations avec d'importantes organisations dont les deux parties sont membres telles que l'ASEAN et l'Union africaine. Il a affirmé son soutien à la position de résolution des conflits par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, afin de maintenir la stabilité et la sécurité dans chaque région.

Tô Lâm a demandé au Burundi de soutenir la position de l'ASEAN sur la résolution des différends maritimes par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), et les efforts de l'ASEAN pour faire de le Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

