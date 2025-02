Israël se retire du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a informé jeudi 6 février le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDHNU) qu'Israël ne participerait plus au Conseil.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La décision israélienne survient deux jours après que le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de son pays du principal organe onusien dédié aux droits humains.

M. Sa'ar a écrit au président du CDHNU, Jürg Lauber, pour lui faire savoir que "cette décision a été prise à la lumière de l'incessante partialité institutionnelle contre Israël au Conseil des droits de l'Homme, qui dure depuis sa création en 2006".

Selon le ministre, le CDHNU "est devenu un outil politique et une plateforme opportune, utilisé avec cynisme pour servir certaines fins politiques, pour critiquer et délégitimer Israël".

Il a affirmé qu'Israël avait été la cible de plus de 20% de toutes les résolutions condamnatoires adoptées au CDHNU, "plus que (celles) contre l'Iran, Cuba, la RPDC et le Venezuela combinés".

M. Sa'ar a ajouté que depuis le 7 octobre 2023, "le Conseil a utilisé toutes les plateformes pour diffuser de fausses informations et des calomnies contre Israël".

Le responsable israélien a écrit sur le réseau social X que "rejoignant la juste décision du président Trump, Israël ne tolérera plus l'antisémitisme flagrant du Conseil".

Xinhua/VNA/CVN