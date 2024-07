Les détaillants vietnamiens se précipitent pour verdir leurs marques

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché de détail vietnamien représente plus de 142 milliards d'USD et devrait atteindre 350 milliards d'USD, soit près de 2,5 fois plus, d'ici 2025.

Nguyên Anh Duc, président de l'Association des détaillants vietnamiens, a déclaré qu'après près de 15 ans de mise en œuvre de la campagne ''Les Vietnamiens donnent la priorité aux produits vietnamiens'', la proportion de clients nationaux utilisant des produits vietnamiens a fortement augmenté, passant de 73% à plus de 85%. Les consommateurs ont bénéficié d'un accès croissant à de nombreux types de produits nationaux de haute qualité, réputés et d'origine claire, a-t-il déclaré.

Parallèlement, les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération et une série d'ALE bilatéraux et multilatéraux signés par le Vietnam ont créé un vaste réseau de marchés pour les entreprises nationales, a déclaré Nguyên Anh Duc.

Il a noté que la marque nationale du Vietnam a connu une croissance rapide, de 102% sur la période 2019-2023. La valeur de la marque vietnamienne en 2023 a dépassé 498 milliards d'USD, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2022, se classant au 33e rang sur 121 pays évalués.

Photo : VNA/CVN

Selon une enquête de l'Association commerciale des produits vietnamiens de haute qualité, 80% des vendeurs ont déclaré que les produits des entreprises vietnamiennes atteignant le niveau de qualité élevé retenaient l'attention des consommateurs, démontrant leur confiance croissante dans les produits vietnamiens.

Promouvoir la croissance verte

Pham Phuc Ngoc Trai, fondateur et président de l'Organisation vietnamienne de recyclage des emballages (PRO Vietnam), a déclaré qu'actuellement, les entreprises vietnamiennes se lancent dans une ''course'' à l'amélioration des produits et au développement de la marque afin non seulement d'améliorer leur compétitivité, mais également de respecter les réglementations légales, y compris ceux de la gouvernance sociale environnementale (ESG).

Les statistiques montrent qu'actuellement, le système national de normes du Vietnam a élaboré environ 750 normes visant à promouvoir la croissance verte.

Cependant, de nombreuses entreprises ont déclaré que le plus grand défi auquel elles sont confrontées, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, est le commerce vert, une tendance qui crée certains obstacles à la production et aux activités commerciales.

Pour de nombreuses entreprises, la transition vers des processus de production écologiques nécessite d’importants investissements dans la technologie, les infrastructures et la formation des ressources humaines.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Union des associations d'entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), a déclaré que le Vietnam devait former une communauté d'affaires verte unifiée, et non seulement quelques entreprises pionnières ou suivant la tendance verte et durable.

L'un des moyens pour les entreprises d'avoir une marque durable et d'atteindre le marché mondial est de rendre leur marque plus verte, en plus d'améliorer constamment la qualité de leurs produits, a-t-il souligné, expliquant que le respect des normes vertes aide les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés avec forte demande de produits respectueux de l'environnement, améliorant l'image de marque durable et créant la confiance entre les clients et les partenaires.

VNA/CVN