"Nuit des gongs 2025" : Lâm Dông au cœur des échanges culturels

Dans la soirée du 20 décembre, sur la place Lâm Viên, le Comité populaire de la province de Lâm Dông a organisé la "Nuit des gongs d’Asie du Sud-Est 2025", réunissant des artisans venus du Laos, du Cambodge, de Malaisie ainsi que de nombreuses provinces vietnamiennes.

L’événement a rassemblé des représentants de plusieurs ministères et organismes centraux, du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, des ambassadeurs de différents pays, ainsi que des milliers d’habitants et de touristes.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Dinh Van Tuân, a souligné que l’année 2025 marque le 20ᵉ anniversaire de l’inscription de l’Espace culturel des gongs des Hauts plateaux du Centre sur la Liste du patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité de l’UNESCO. Il a qualifié cet héritage de patrimoine précieux non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour l’humanité tout entière, réaffirmant l’engagement de la province de Lâm Dông à le préserver, à le valoriser, à renforcer les échanges culturels internationaux et à promouvoir un tourisme culturel durable.

Le programme s’est ouvert par un rituel traditionnel empreint de spiritualité, suivi de prestations des troupes locales et nationales, avant les performances très attendues des délégations internationales. Les artistes venus de Malaisie, du Laos et du Cambodge ont offert au public des sonorités riches et variées, illustrant la diversité culturelle, la profondeur spirituelle et l’identité millénaire des peuples d’Asie du Sud-Est.

Selon les organisateurs, cette Nuit des gongs s’inscrit dans la série d’activités commémoratives du 20ᵉ anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de l’Espace culturel des gongs des Hauts plateaux du Centre, contribuant à une promotion plus large des valeurs du patrimoine culturel vietnamien.

Au-delà du spectacle, l’événement a également constitué une plateforme d’échanges privilégiée pour les artisans de la région, favorisant le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de préservation et de transmission des patrimoines culturels traditionnels.

