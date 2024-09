La R. de Corée et la Nouvelle-Zélande conviennent de renforcer leur coopération

La République de Corée et la Nouvelle-Zélande ont convenu mercredi 4 septembre de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science et de l'éducation lors d'une rencontre de leurs dirigeants à Séoul, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a tenu une réunion avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, qui est arrivé plus tôt dans la journée pour une visite officielle de deux jours en République de Corée, la première du genre depuis qu'il a pris ses fonctions en novembre 2023.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Dans une déclaration commune, les deux parties se sont mises d'accord de promouvoir le commerce et l'investissement bilatéraux dans le cadre de l'accord de libre-échange bilatéral (ALE) qui est entré en vigueur en 2015, prévoyant de lancer de manière régulière un dialogue bilatéral sur la sécurité économique.

Ils se sont concentrés sur les possibilités de coopération bilatérale dans les sciences et les technologies de pointe suite aux cinq sessions du comité mixte sur les sciences et les technologies, et ont convenu d'encourager une industrie spatiale menée par le secteur privé.

Il a été convenu que des discussions seraient menées pour renforcer la coopération entre les agences nationales de gestion des catastrophes des deux pays, et que les programmes d'étudiants se sont poursuivis avec l'élargissement des bénéficiaires de bourses d'études.

Les deux parties ont également convenu de renforcer l'échange d'informations et de points de vue sur les questions régionales et internationales.

Xinhua/VNA/CVN