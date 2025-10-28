Nouvelle vision, nouvel élan pour les relations Vietnam-Royaume-Uni

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang effectuent une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 28 au 30 octobre, à l’invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Ce voyage marque la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste vietnamien au Royaume-Uni depuis 12 ans et coïncide avec le 15e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni (2010-2025). Cette visite vise à approfondir les liens bilatéraux, à contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement du Vietnam dans cette nouvelle phase et à renforcer son image internationale.

Photo : VNA/CVN

Le 11 septembre 1973, le Royaume-Uni fut l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, alors que ce dernier luttait encore pour son indépendance et sa réunification nationale. Tout au long de l’histoire, et notamment depuis que les deux pays ont décidé de transformer leurs relations en partenariat stratégique en 2010, leurs relations ont connu un développement soutenu.

En 2020, à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat, les deux parties ont publié une déclaration commune définissant les orientations pour la prochaine décennie, en se concentrant sur sept domaines prioritaires, à savoir la politique (diplomatie) ; le commerce, l’investissement et l’environnement des affaires ; le développement durable ; l’éducation et la formation ; la défense, la sécurité et la prévention du crime organisé ; les initiatives interpersonnelles et d’égalité ; et les questions régionales et internationales.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont maintenu des visites régulières à tous les niveaux. Parmi les récentes visites vietnamiennes, citons le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh au Royaume-Uni pour la COP26 en 2021 ; et les visites de travail de Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, et de Lê Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères, en 2025.

Du côté britannique, des visites sont prévues : Dominic Raab, Premier secrétaire d’État et secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, en septembre 2020 et juin 2021 ; Ben Wallace, secrétaire d’État à la Défense, en juillet 2021 ; Alok Sharma, ministre du Cabinet Office du Royaume-Uni, président de la COP 26, en février et août 2022 ; et Robert Griffiths, secrétaire général du Parti communiste britannique, en septembre 2025.

Des mécanismes bilatéraux tels que le Dialogue stratégique au niveau des vice-ministres, le Dialogue annuel sur la politique de défense au niveau des vice-ministres et le Comité économique et commercial conjoint (JETCO) ont été maintenus. Les deux pays coopèrent également étroitement dans les domaines du maintien de la paix, de la cybersécurité, de la prévention du crime organisé et de la gestion des migrations.

La coopération en matière de commerce et d’investissement demeure un pilier du partenariat stratégique bilatéral. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA) en 2021, les échanges bilatéraux ont connu une croissance constante malgré les difficultés économiques mondiales. Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est son principal partenaire en Asie du Sud-Est.

Les échanges bilatéraux ont atteint 8,4 milliards de dollars US en 2024, en hausse de 18 % sur un an, et 4,3 milliards de dollars US au premier semestre 2025. Les deux parties visent à porter prochainement leurs échanges à 10 milliards de dollars US. Le Royaume-Uni mène actuellement 587 projets d’investissement d’une valeur de 4,46 milliards de dollars US au Vietnam, axés sur les secteurs financier et bancaire, les technologies de l’information, les énergies renouvelables, l’éducation, la santé, la logistique et l’immobilier.

Le prochain Sommet des affaires Vietnam-Royaume-Uni 2025, prévu le 5 novembre à Hô Chi Minh-Ville, sera axé sur le développement du centre financier international du Vietnam et les énergies renouvelables, deux domaines stratégiques d’intérêt commun.

Selon Alexandra Smith, consule générale du Royaume-Uni à Hô-Chi-Minh-Ville, le Royaume-Uni reste déterminé à soutenir les objectifs de croissance durable du Vietnam, qu’il s’agisse de finance verte, d’énergies renouvelables, de résilience climatique ou encore d’éducation.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a souligné que la coopération entre les deux pays en matière de transition climatique et verte s’était considérablement renforcée, notamment grâce au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), dont le Royaume-Uni est un coordinateur clé.

La collaboration dans les domaines de l’éducation et des sciences et technologies s’est également développée, avec des échanges d’étudiants, des partenariats entre des universités de premier plan et des projets de recherche conjoints. Environ 12.000 étudiants vietnamiens étudient au Royaume-Uni, tandis que plusieurs universités britanniques ont ouvert des campus au Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Cette visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, est importante, notamment pour renforcer et porter les relations bilatérales à un niveau supérieur dans les années à venir.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que cette visite réaffirmait la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations internationales. Elle a également souligné la détermination du pays à s’intégrer activement et pleinement à la communauté internationale et à se positionner comme un ami fiable, un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale.

Cette visite coïncide notamment avec le 15e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010-2025), offrant ainsi aux deux pays une occasion importante de revenir sur leur coopération passée, d’évaluer les réalisations notables et de définir une nouvelle vision et une nouvelle orientation pour le développement futur de leurs relations.

Par conséquent, ce voyage devrait permettre de nouvelles avancées dans la coopération bilatérale, notamment dans les domaines d’intérêt mutuel, a déclaré Lê Thi Thu Hang, affirmant qu’il soutiendrait la mise en œuvre effective des résolutions clés du Politburo concernant la science et la technologie, l’innovation, l’intégration internationale, les réformes institutionnelles, la croissance du secteur privé, l’éducation, la santé publique et la sécurité énergétique.

VNA/CVN