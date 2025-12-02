Entrée en vigueur de la politique russe d'exemption de visa pour les ressortissants chinois

Le décret est entré en vigueur le jour même de sa signature, à savoir le 1er décembre 2025. En vertu de ce décret, jusqu'au 14 septembre 2026, les ressortissants en possession d'un passeport ordinaire de la République populaire de Chine ont désormais le droit d'entrer en Russie sans visa et d'y rester pour une durée maximale de 30 jours s'ils rendent visite à de la famille ou bien s'ils voyagent pour affaires, tourisme ou participation à des événements scientifiques, culturels, sociopolitiques, économiques ou sportifs, ou encore s'ils transitent par le territoire russe avant de quitter le pays. Le décret précise que cette mesure ne s'applique pas aux ressortissants chinois qui se rendent en Russie pour le travail, les études ou pour y résider, ni aux ressortissants qui sont impliqués dans le transport routier international tels que les chauffeurs, les membres d'équipage, les transitaires et les interprètes qui accompagnent les véhicules.

Xinhua/VNA/CVN