Irak : huit morts dans des affrontements tribaux, selon un responsable de la sécurité

Des affrontements tribaux autour de terres agricoles dans le Centre de l'Irak ont fait huit morts et neuf blessés, a indiqué à l'AFP un responsable de la sécurité de la province de Wasit.

La conflit a éclaté tôt samedi 15 novembre dans le village de Kheshan entre des membres d'une tribu bédouine, a précisé ce responsable, qui a requis l'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

"Huit personnes ont été tuées et neuf autres blessées", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elles étaient toutes impliquées dans les affrontements.

Les forces de sécurité sont intervenues et ont encerclé la zone, mais les heurts se poursuivent.

Les rivalités tribales sont fréquentes en Irak,un pays qui sort de décennies de violences après l'invasion américaine de 2003 qui avait renversé le régime de Saddam Hussein et ouvert la voie à l'une des pages les plus sanglantes de son histoire.

Les tribus y exercent une influence significative et fonctionnent souvent selon leurs propres codes moraux et judiciaires, possédant d'importantes réserves d'armes.

En 2017, l'ONG spécialisée Small arms survey recensait 7,6 millions d'armes légères en circulation dans le pays.

