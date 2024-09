Agir pour régler efficacement les conséquences du typhon Yagi

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a ordonné que des mesures soient prises rapidement pour régler efficacement les conséquences du typhon Yagi, stabiliser la vie de la population et rétablir les activités de production et d'affaires pour atteindre l'objectif de croissance économique inchangé de 7%.

>> Bac Ninh a alloué 45 milliards de dôngs d’aide aux sinistrés

>> Les dons pour les victimes du typhon Yagi continuent d’augmenter

>> Le PM préside une conférence en ligne sur le traitement des conséquences du Yagi

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a fait cette demande lors d'une conférence entre les membres permanents du gouvernement et les localités touchées par le typhon Yagi le 15 septembre.

Les participants ont partagé l'avis que le Bureau politique, le gouvernement, le Premier ministre, les ministères, les secteurs et les localités ont donné des directives tôt et de loin et ont suivi de près l’évolution de la tempête et des inondations. Les forces, en particulier les forces militaires, policières et populaires, ont scrupuleusement respecté les instructions du Premier ministre tandis que la population est restée unie et a correctement mené la réponse à la tempête et le règlement des conséquences.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le typhon le plus puissant en Mer Orientale depuis 30 ans et sur le continent vietnamien depuis 70 ans, qui s'est déplacé rapidement, a recouvert une vaste zone, a maintenu sa force pendant une longue période et a déclenché des pluies torrentielles et des inondations généralisées, a causé de lourdes pertes humaines et matérielles.

Le 15 septembre à 6 heures du matin, la tempête et les pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui l'ont accompagnée avaient fait 348 morts ou disparus et 1.921 blessés. Ils ont endommagé plus de 230 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha d'autres cultures, 32.000 ha d'arbres fruitiers, ainsi que 3.269 cages aquatiques. Plus de 2,6 millions de volailles et de bétail ont également été tués.

Photo : VNA/CVN

Le ministère du Plan et de l'Investissement a estimé les pertes matérielles à environ 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,6 milliard d'USD).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les condoléances du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, du Secrétaire général du Parti et Président de l'État, Tô Lâm, ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'État aux localités, agences, unités et surtout aux familles des victimes du super typhon.

Il a également exprimé sa gratitude aux forces de première ligne, notamment la police et l'armée, pour leur courage et leur sacrifice, aux citoyens et aux entreprises pour leur solidarité et leurs bonnes actions, ainsi qu'aux autres pays et amis internationaux pour leur aide.

Le gouvernement a alloué plus de 350 milliards de dôngs et 300 tonnes de riz aux localités touchées par le typhon Yagi, et d'autres seront livrées. Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a également organisé une cérémonie pour appeler aux dons aux provinces et villes touchées, collectant jusqu'à présent plus de 1.000 milliards de dôngs, a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

Décrivant certaines tâches clés, le chef du gouvernement a souligné les objectifs suivants : veiller à ce que personne ne soit confronté à des pénuries de nourriture, de vêtements, d'eau ou de logement ; répondre rapidement et efficacement aux conséquences ; stabiliser rapidement la situation de la population ; reprendre rapidement la production et les activités commerciales ; contrôler correctement l'inflation et s'efforcer d'atteindre un taux de croissance économique de 7% ; maintenir la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité ; renforcer la coopération internationale et maintenir un environnement de paix, de coopération et de développement.

Dans ce contexte, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé que l'accent soit mis sur la recherche des disparus, le traitement des blessés et l'organisation des funérailles des morts ; l'aide aux familles des morts ou des blessés ; la livraison de nourriture, d'eau potable et d'autres fournitures essentielles aux populations, en particulier dans les zones isolées ; l'assainissement de l'environnement ; la prévention des épidémies ; le maintien de l'électricité, des télécommunications et des services essentiels sans interruption ; et la réparation rapide des établissements de santé et d'enseignement.

Les secteurs et les localités doivent continuer à examiner les dommages subis par l'État et la population, aménager des lieux de vie sûrs pour les personnes sans abri à cause de la tempête et achever ces travaux avant le 31 décembre, rétablir la circulation, garantir la sécurité sociale et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, élaborer des politiques de soutien aux familles touchées et exempter ou réduire les frais de scolarité pour les élèves des zones touchées.

En outre, le Premier ministre a demandé que les dommages subis par les établissements de production et les entreprises soient examinés afin de fournir un soutien au rétablissement pour éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

Il a suggéré que la Banque d'État du Vietnam et le système bancaire envisagent de prolonger les délais de remboursement de la dette ou de lancer des prêts à taux zéro, tandis que le ministère des Finances envisage de réduire ou de prolonger les délais de paiement des impôts, des taxes et des frais.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été chargé de garantir l'approvisionnement en matières premières pour la production et les entreprises. Dans le même temps, la Banque vietnamienne des politiques sociales a été chargée d'élaborer des plans de prêt pour les ménages.

En outre, il a exigé de promouvoir fortement le déboursement des investissements publics et les programmes nationaux ciblés ; d'assurer la collecte des budgets ainsi que l'approvisionnement en carburant, en électricité et en eau ; d'utiliser efficacement les dons et de prévenir la corruption, le gaspillage et le profit ; de garantir suffisamment de biens et de matériaux pour la production et les affaires ; de contrôler les prix ; de renouveler les trois moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, l'exportation et la consommation ; de renforcer les nouveaux moteurs de croissance ; de restructurer l'agriculture et l'élevage ; d'aligner les activités de production et d'affaires sur les conditions locales et de poursuivre la diversification des marchés, des produits et des chaînes d'approvisionnement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre activement, rapidement et de manière fructueuse les tâches susmentionnées, appelant à des efforts conjoints pour atteindre les objectifs fixés.

VNA/CVN