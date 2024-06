Les contributions des Parquets populaires à la lutte contre la corruption sont appréciées

Le président de la République, Tô Lâm, a loué jeudi 13 juin les contributions du secteur des Parquets populaires à la détection et au traitement de la corruption et les pratiques malsaines, lors d'une séance de travail avec des responsables du Parquet populaire suprême le 13 juin, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a reconnu les efforts du secteur pour se coordonner étroitement avec les agences contentieuses, les ministères et secteurs afin d'accélérer le traitement des affaires, en particulier celles de corruption grave et complexe et les affaires placées sous la surveillance du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle de la corruption et des pratiques malsaines ; et prendre de différentes mesures pour augmenter le taux de récupération des avoirs perdus et détournés.

Soulignant la nécessité pour le secteur de remédier à ses faiblesses et à ses lacunes existantes, il lui a demandé de respecter le principe d'assurer une direction globale et absolue du Parti ; se concentrer sur la prévention, la détection et la lutte contre les pensées et les manifestations qui s'écartent de la direction du Parti dans le processus d'élaboration de projets, de projets de documents et de résolutions ; continuer à respecter strictement la Constitution de 2013 et les lois judiciaires ; et promouvoir la construction et le perfectionnement des institutions.

Tâches clés

Le dirigeant a également demandé au parquet de se coordonner étroitement avec d'autres agences pour réviser et modifier le Code pénal, le Code de procédure civile, la Loi sur la procédure administrative, la Loi sur l'exécution des jugements pénaux, la Loi sur l'exécution des jugements civils, la Loi sur la faillite... afin de résoudre les problèmes et les insuffisances et de garantir la cohérence avec la Loi sur l'organisation des tribunaux populaires (modifiée) et la Loi sur la justice pour les mineurs qui sera adoptée prochainement par l'Assemblée nationale.

Ces lois reflètent clairement la nature démocratique du système judiciaire du pays et créent une base juridique importante dans la lutte contre la criminalité ainsi que dans le respect, la garantie et la protection des droits de l'homme et des droits des citoyens. La mise au point de ces projets de loi vise à mettre en œuvre le leadership du Parti concernant la réforme juridique concertée dans le secteur judiciaire, a-t-il souligné.

Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les tâches de protection de la loi, des droits de l'homme, des droits des citoyens, du régime socialiste, des intérêts de l'État ainsi que des droits et intérêts légitimes des organisations et des individus.

Le chef de l’État a également demandé au secteur d'accélérer la transformation numérique et d'étendre l'application des technologies de l'information pour répondre aux exigences de la construction des parquets populaires modernes.

VNA/CVN