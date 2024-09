Le Vietnam appelle aux efforts pour garantir les droits de l’homme pour tous

Le diplomate a hautement apprécié le rôle actif et les efforts du Haut-Commissaire de l’ONU pour faire progresser le travail du CDH, tout en affirmant le soutien du Vietnam aux activités du Haut-Commissariat pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des conflits et des crises en cours dans le monde.

Il a souligné la politique de développement du Vietnam, qui place les personnes au centre et les considère non seulement comme le sujet mais aussi comme l’objectif et la force motrice du développement vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Dialogue pratique et coopération efficace

Mai Phan Dung a souligné la nécessité de promouvoir des initiatives et des actions aux niveaux national, régional et international pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et l’insécurité alimentaire, qui menacent la jouissance des droits de l’homme des populations du monde entier, en particulier des groupes vulnérables, ainsi que la capacité à atteindre les objectifs de développement durable.

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à favoriser un dialogue pratique et une coopération efficace avec tous les États membres de l’ONU et les mécanismes des droits de l’homme.

L’ambassadeur a également regretté que le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme et certains pays aient mentionné le Vietnam sur la base d’informations partiales, inexactes et non vérifiées. Il a précisé que le Vietnam soutient les principes fondamentaux d’universalité, d’équité, d’objectivité, de non-sélectivité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des nations.

Le 11 septembre, le diplomate a assisté et prononcé un discours lors d’une table ronde sur la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la lutte contre les inégalités.

Il a souligné l’importance d’une coopération internationale opportune, étant donné que de nombreux pays sont confrontés à des défis importants dans la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19, le changement climatique et l’instabilité économique ; et beaucoup ont du mal à garantir que les groupes vulnérables et défavorisés aient accès aux services de base tels que les soins de santé, l’éducation et la protection sociale.

Progrès significatifs

En ce qui concerne le Vietnam, Mai Phan Dung a souligné les progrès significatifs réalisés dans la réduction de la pauvreté, l’élargissement des soins de santé universels et l’amélioration de l’accès à l’éducation grâce à des politiques de développement globales et à la coopération internationale. Il a également souligné les défis à relever, notamment pour garantir que la croissance économique rapide ne laisse personne de côté, notamment dans les zones rurales et reculées.

Lors de la 57e session du CDH, du 9 septembre au 11 octobre à Genève, le Vietnam continue de travailler activement en tant que membre du Conseil pour la période 2023-2025. Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le CDH examinera le rapport issu des travaux menés par son Groupe de travail chargé de l’EPU portant sur 14 pays, dont le Vietnam, et adoptera les documents finals issus de l’EPU de ces pays.

