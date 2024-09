VNA : Centre d'information stratégique, digne de confiance du Parti, de l'État et du peuple

Au cours de ces 79 dernières années, l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) n'a cessé de croître et de se développer, devenant un complexe médiatique national moderne et une agence de presse régionale et internationale prestigieuse

>> Journalisme : formation, "marque de fabrique de la coopération" Vietnam - Wallonie-Bruxelles



>> La VNA affirme son rôle de canal national d'informations pour l’étranger important

>> Des jalons fiers des 79 ans de l’Agence vietnamienne d’Information

Au cours de ces 79 dernières années, l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) n'a cessé de croître et de se développer, devenant un complexe médiatique national moderne et une agence de presse régionale et internationale prestigieuse ; fournit en temps opportun des informations officielles au système médiatique national et étranger, contribuant efficacement au travail de propagande nationale et étrangère. Elle est digne d'être un centre d'information stratégique et fiable du Parti, de l'État et du peuple.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN