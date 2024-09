Le PM indique six “fondements” pour surmonter les conséquences du typhon Yagi

Cette catastrophe a frappé 26 villes et provinces du Nord du Vietnam, entraînant de lourdes pertes humaines et des dégâts matériels considérables.

À l'événement ont également assisté le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, le ministre de la Police, le lieutenant général Luong Tam Quang, et de nombreux autres responsables.

Lors de l’ouverture de l’émission, le chef du gouvernement et les participants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes.

Surmonter les défis actuels

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ensuite présenté six "fondements" qu'il considère comme essentiels pour surmonter les défis actuels : la solidarité nationale, une gouvernance centrée sur le peuple sous la direction du Parti, l’héritage de soutien mutuel de l’histoire, la force collective du peuple, le dévouement des forces armées et de la police, ainsi que l’autonomie et la résilience du pays.

"Plus les difficultés et la pression sont grandes, plus les Vietnamiens se montrent résilients et déterminés à surmonter les obstacles. C’est cet esprit d’autonomie et de résilience qui pousse chacun à se surpasser et à dépasser ses propres limites", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé un appel à la solidarité, exhortant les Vietnamiens, qu’ils vivent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ainsi que les organisations et les forces armées, à redoubler d'efforts et à travailler 24 heures sur 24 pour soutenir les provinces touchées par le typhon et aider les populations à retrouver rapidement une vie stable, contribuant ainsi à bâtir un pays fort et prospère avec un bonheur et un bien-être croissants pour tous.

Lourd bilan humain et matériel

Le 15 septembre à 17h30, le typhon Yagi et les pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui ont suivi ont fait 292 morts et 38 disparus, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ils ont endommagé plus de 230 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha d'autres cultures, 32.000 ha d'arbres fruitiers, ainsi que 3.269 cages d'aquaculture. Plus de 2,6 millions de volailles et de bétail ont également été tués.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a estimé les pertes matérielles à environ 40.000 milliards de dôngs (plus de 1,6 milliard d'USD).

