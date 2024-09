Le Vietnam appelle à la coopération internationale pour relever les défis climatiques

Photo : VNA/CVN

Lors d’un discours prononcé lors du dialogue sur le rapport du secrétaire général de l’ONU sur les droits de l’homme et le changement climatique dans le cadre de la 57e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le diplomate vietnamien a affirmé que le changement climatique avait eu de graves répercussions sur la jouissance des droits humains fondamentaux.

Le typhon Yagi qui a frappé les Philippines, la Chine et le Vietnam, ainsi que les inondations au Bangladesh ont été des illustrations frappantes de l’influence néfaste des conditions météorologiques extrêmes, précisant qu’elles ont non seulement créé de grandes pertes humaines, mais ont également forcé les gens à quitter leurs maisons et détruit les infrastructures, affectant le développement économique à long terme, a-t-il indiqué.

Le diplomate a souligné que les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les populations des pays en développement sont les plus touchés par ces changements, soulignant qu’il est nécessaire de trouver des solutions équitables et de donner la priorité au soutien aux personnes les plus durement touchées, en les aidant à développer leur capacité de résilience à l’avenir.

Il a appelé la communauté internationale à accroître les ressources financières et à mettre en place des mesures fondées sur les droits de l’homme pour remédier aux pertes causées par le changement climatique.

La 57e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, du 9 septembre au 11 octobre à Genève, comprend divers programmes, dont six discussions sur les droits économiques, culturels et sociaux.

VNA/CVN