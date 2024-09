Le PM dirige le comité de pilotage du projet de Centre financier régional et international

>> Un centre financier international en vue

>> Échanger les expériences dans le développement de centres financiers internationaux

>> Le PM propose de soutenir le Vietnam dans la construction d'un centre financier

Photo : VNA/CVN

En vertu de la Décision, le Premier ministre Pham Minh Chinh est le chef du comité et le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, est le chef adjoint.

En outre, les membres du comité comprennent un vice-ministre des ministères du Plan et de l'Investissement, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, de la Défense, de la Police, de l'Information et de la Communication, de la Justice, des Ressources naturelles et de l'Environnement, respectivement, un vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, un chef adjoint du Bureau du gouvernement, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et un vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre).

Le comité de pilotage a été créé en octobre dernier avec pour mission d'aider le gouvernement et le Premier ministre à étudier, diriger et coordonner les efforts visant à résoudre les problèmes intersectoriels liés au développement du projet de centre financier régional et international.

Dans le cadre de ce projet, le Vietnam s'efforce de faire de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang des centres financiers en Asie et dans le monde d'ici 2045.

VNA/CVN