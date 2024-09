Le chef de la diplomatie cubaine souligne les relations spéciales avec le Vietnam

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a reçu vendredi 13 septembre l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long. Il a réaffirmé la solidarité, l’amitié spéciale et le lien fraternel entre les peuples des deux pays.

>> Typhon Yagi : les dirigeants cubains expriment leur sympathie au Vietnam



>> Le Vietnam et Cuba signent un accord dans le domaine juridique

Photo : VNA/CVN

Le chef de la diplomatie cubaine a souligné le fort échange politique bilatéral au plus haut niveau de direction. Il a présenté à nouveau ses condoléances au peuple vietnamien pour le décès de l’ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a apporté de grandes contributions aux belles relations bilatérales.

Adressant également ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les pertes en vies et en biens causées par le typhon Yagi, le ministre a annoncé que Cuba enverra une équipe de médecins et d’experts au Vietnam pour aider à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles.

L’ambassadeur Lê Quang Long, au nom du Parti et du gouvernement vietnamiens, a remercié les dirigeants cubains pour leur sympathie ainsi que pour l’aide opportune de Cuba lors des catastrophes naturelles. Il a affirmé que ce geste noble démontre la relation spéciale entre le Vietnam et Cuba.

Il a réitéré la position ferme du Vietnam en appelant les États-Unis à lever leur embargo contre Cuba, affirmant que le gouvernement vietnamien reste prêt à promouvoir les investissements et le commerce avec Cuba et à soutenir sa production alimentaire.

Le diplomate vietnamien s’est également engagé à faire tout son possible pour cultiver l’amitié et la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN