La VNA affirme son rôle de canal national d'informations pour l’étranger important

Photo : VNA/CVN

Les nouvelles que les premiers bulletins d'informations de la VNA contenaient n’étaient pas des moindres puisqu’il s’agissait de la Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Vietnam, intégralement retransmise en trois langues : vietnamien (Việt Nam Thông tấn xã), anglais (Vietnam News Agency) et français (Agence Vietnammien d’Infomation). Ce moment sacré constitue un jalon historique du développement de la VNA. Chaque année, l’agence célèbre cette journée.

Durant 79 ans, aux côtés du pays et sous la direction directe du Parti et de l’État, la VNA n’a cessé de se développer. Dans la période d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale, la VNA s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une agence de presse réputée au niveau régional en suivant le modèle d'un complexe médiatique fort, moderne entretenant des services d’information, affirmant son rôle comme l’un des centres d’information pour l’étranger les plus importants du pays.

Améliorer la qualité des informations pour l’étranger

Photo : VNA/CVN

En plus des départements d’information source de l'Agence Vietnamienne d’Information, une série d'unités de presse de l'Agence Vietnamienne d’Information ont été créées pour servir la mission de diffuser les informations du pays pour l’étranger.

Il s'agit notamment du Revue "Bao Anh Viêt Nam"(Vietnam illustré). Le premier journal pour le lectorat de l’étranger du Vietnam a vu le jour en 1954. C’est le journal le plus multilingue (10 langues) et le seul journal vietnamien publié en Amérique latine (actuellement, le journal est publié à Cuba et au Mexique).

Vietnam News a été créé en 1991: le seul journal quotidien en anglais au Vietnam, la publication ayant le plus grand nombre de lecteurs.

Le Courrier du Vietnam créé en 1993 : le seul journal en français au Vietnam. Le Courrier du Vietnam publie un magazine hebdomadaire et tient un journal électronique- Magazine hebdomadaire (publié tous les jeudis).

Photo : VNA/CVN

Le Journal en ligne VietnamPlus est l’un des journaux électroniques les plus populaires du pays et le plus grand journal électronique multilingue (publié en 5 langues : vietnamien, anglais, chinois, français et espagnol) au Vietnam. VietnamPlus est en tête dans l’application des nouvelles technologies de communication : journal mobile, entreposage de données, photo/vidéo à 360 degrés, et produits multimédias uniques, tels que Mega Story et RapNewsPlus qui a remporté le prix de presse international.

Lancé en 2010, VNews est la première chaîne d’information officielle du pays, réalisée par le Centre de télévision de la VNA, auquel participent la plupart des unités d’information de la VNA et le système de 93 bureaux de représentation de la VNA à travers le pays et sur cinq continents. VNews met à jour en permanence les informations 24/24 heures par jour, reflétant de manière opportune, rapide et précise les événements et les problèmes d’actualité aux niveaux national et international dans tous les domaines.

Le ministère de l'Information et de la Communication a classé VNews parmi les chaînes de télévision servant les tâches politiques et de propagande essentiels du pays.

Selon la directrice générale Vu Viêt Trang, en tant que principale agence nationale de presse pour l’étranger, les unités d'informations de la VNA s'efforcent toujours de bien accomplir leur tâche d'information pour l’étranger.

La VNA est un groupe de communication entretenant 15 services d’information pour les lectorats intérieur et extérieur (comprenant cinq départements de rédaction, deux centres d’information source, huit rédactions) et cinq centres de soutien à l'information, une maison d’édition, deux entreprises d’imprimerie, des bureaux de représentation dans le Sud, le Centre et le Tây Nguyên ainsi qu'un bloc des unités d’assistance au directeur général de la VNA.

Avec 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du pays et 30 autres implantés sur les cinq continents, la VNA compte ainsi actuellement un corps de correspondants opérationnels dans toutes les régions du pays et dans la plupart des contrées importantes du monde.

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 60 produits d’information réalisés par un corps d’environ 1.000 correspondants et rédacteurs, de plus de 2.300 cadres et employés de l'agence, la VNA est actuellement l'organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays : bulletins écrits, bulletins photographiques, bulletins télévisés, bulletins infographiques, bulletins sonores… ; quotidiens, hebdomadaires, revues, revues illustrées, livres, journal en ligne, informations pour téléphones mobiles et informations en ligne...

Centre d'information national majeur pour le lectorat étranger, la VNA fournit des informations aux organes de communication du pays et de l’étranger en 5 langues : vietnamien, chinois, anglais, français et espagnol, sans compter des journaux imprimés et en ligne en 10 langues : vietnamien, lao, khmer, chinois, japonais, coréen, russe, anglais, français, espagnol.

Le gouvernement a approuvé le projet de développement de certains journaux imprimés et électroniques nationaux de la VNA pour trois services d’information pour le lectorat étranger que sont le journal Vietnam News, la Revue "Bao Anh Viet Nam" (Vietnam illustré) et le journal en ligne VietnamPlus.

Parallèlement au développement des technologies de l'information, les unités d'information de la VNA ont connu de nombreux changements positifs. La plupart des unités sont passées à un modèle multimédia, ne cessent de renouveler le contenu et la forme d'expression pour diffuser et améliorer encore l'efficacité du travail d'information pour l'étranger.

Photo : VNA/CVN

Les informations pour l’étranger de VNA couvrent de manière globale les sujets suivants : la propagande de la politique étrangère et des directives du Parti et de l'État, les activités extérieures importantes, la mise en œuvre de Résolutions et de politiques sur la relance, le développement socio-économique, les progrès en matière de démocratie, de droits de l'homme et de liberté religieuse.

La VNA a également publié de nombreuses nouvelles et articles pour lutter contre les opinions erronées et hostiles, contribuant à la stabilité sociale. La VNA a reflété de manière exhaustive les problèmes et événements nationaux et internationaux, créant un consensus et le soutien des opinions publiques nationales et étrangères pour les politiques et directives du Parti et les lois de l'État et rapprochant le pays et le peuple du Vietnam à des amis internationaux.

La VNA entretient des relations de coopération bilatérale comme multilatérale avec plus de 40 agences de presse et organisations de presse internationales importantes du monde, dont de grandes agences telles que Agence de Presse Xinhua (Chine nouvelle), TASS (Russie), Kyodo News (Japon), Agence de presse Yonhap (République de Corée), AFP (France), Reuters (Royaume-Uni), Associated Press (États-Unis), Prensa Latina (Cuba), Press Trust India (Inde), IRNA (Iran), APS (Algérie) et WAM (Émirats arabes unis) et est membre de l’Organisation des agences de presse de l’Asie-Pacifique (OANA). Les informations de la VNA sont largement publiées sur les chaînes de communication des agences partenaires, contribuant à améliorer l’efficacité de l’information pour le lectorat étranger pour les amis internationaux.

La VNA a accueilli le Prix national de l'information étrangère pour la première fois en 2014, la deuxième fois en 2018 et assuré le rôle de l'agence permanente pour le Prix national de l'information pour l'étranger en 2023

Lors de la conférence de bilan du travail de l’information pour l’étranger, le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia, a salué la VNA pour avoir rejoint le système de presse et les activités du système politique, notamment la diplomatie du Parti, de l'État et de peuple à peuple, pour former une synergie de vulgarisation, aidant à promouvoir la position, la réputation et les réalisations du Vietnam à des amis internationaux.

À l'âge de 79 ans, la VNA a lancé en 2023 de nombreux nouveaux produits technologiques, tels que la lecture automatique multilingue, l’intégration des vidéos sur ses pages d’informations.

Jusqu'à présent, la VNA a entièrement développé tous types d'informations sur une plateforme technique moderne. Afin de concrétiser la stratégie de développement de l'industrie, l'application de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, pour l'information audio et vidéo est de plus en plus encouragée.

La VNA a progressivement construit son propre système de lecture automatique multilingue en 6 langues et l'intégrera progressivement dans tous les canaux de diffusion d'informations du secteur tels que les journaux, les pages d'informations électroniques, les applications mobiles... De nouvelles plateformes telles que les enceintes intelligentes et les écrans intelligents sera bientôt déployé dans le but de créer une nouvelle manière d'accéder à l'information pour les lecteurs via l'interaction vocale.

Affirmant la position de la VNA, sa directrice générale Vu Viêt Trang a déclaré qu’afin de suivre le rythme des nouvelles tendances médiatiques, la VNA mène la publication des informations dans une direction multi-types et multi-plateformes.

Photo : VNA/CVN

La combinaison élaborée de données et d'informations actuelles apporte de la profondeur à l'information, augmentant ainsi son attrait pour les lecteurs. L’information en ligne provenant du contingent de correspondants permanents dans et hors du pays, des bureaux de la VNA à l’étranger a donné naissance à des produits d’information différents et exclusifs dans les médias nationaux..

Avec des changements positifs tant dans le contenu que dans la forme, les informations de la VNA en général et les informations sur les événements importants du pays en particulier sont toujours des sources d'informations exploitées par la presse nationale et étrangère, contribuant à rehausser le rôle d’information important de la VNA dans le système médiatique national, a-t-elle affirmé.

Concernant l'orientation du développement dans les temps à venir, la directrice générale Vu Viêt Trang a souligné qu’en 2025, VNA fêtera ses 80 ans avec de nouvelles responsabilités d'une nouvelle ère. C'est aussi l'année qui marque les jalons historiques du pays tels que la célébration des 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, l’organisation des Congrès du Parti à tous les niveaux pour s’orienter vers le XIVe Congrès national du Parti, le 100e anniversaire de la Presse révolutionnaire vietnamienne...

VNA, en tant que principale agence multimédia et principale agence nationale de presse pour l’étranger, continuera à transmettre des messages sur les efforts et les réalisations du pays après près de 40 ans de Renouveau et manifester le rôle de presse révolutionnaire dans l’œuvre de construction et de développement national.

La Résolution du XIIIe Congrès national du Parti a identifié trois percées : les ressources humaines, les institutions et les infrastructures. La direction de la VNA est consciente des tâches clés de l'agence aujourd'hui et dans les années à venir, qui sont d'améliorer constamment la qualité des ressources humaines avec une forte détermination politique, répondant aux exigences du journalisme moderne ; développer progressivement un système d'infrastructure technique synchrone; promouvoir l'application de technologies avancées ; continuer à innover dans les processus opérationnels et les mécanismes financiers internes afin de promouvoir le sens de la responsabilité et l'innovation des journalistes de la VNA.

Selon la directrice générale Vu Viêt Trang, bien qu'il y ait encore de nombreuses difficultés en termes de ressources, notamment la difficulté de recruter du personnel jeune répondant aux exigences du journalisme moderne, la réalité montre que les journalistes de la VNA sont toujours unis, font preuve d'un sens élevé des responsabilités, sont créatifs et s'adaptent parfaitement à toutes les circonstances. Des centaines de reporters, rédacteurs en chef et responsables de la VNA ont participé à des cours pour améliorer leurs qualifications professionnelles dans le pays et à l'étranger. Le partage des compétences journalistiques modernes est effectué régulièrement et en permanence au sein de l'agence. En conséquence, la VNA a produit de nombreux travaux de presse de haute qualité, a vulgarisé les informations officielles et grand public en temps opportun sur de nombreuses plateformes, gagnant ainsi la confiance des dirigeants du Parti, de l'État, des ministères, des départements, des branches, des localités et surtout du public.

Toutes les unités de la VNA s'efforcent d'accomplir avec succès les tâches clés de la période actuelle et des années à venir afin de servir efficacement l’oeuvre révolutionnaire du Parti et les intérêts de la nation et du peuple, joutant de nouvelles réalisations à l'histoire dorée de 80 ans de l'héroïque agence de presse, a déclaré la directrice générale Vu Viêt Trang.

VNA/CVN