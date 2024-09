La VNA participe au 120e anniversaire de la fondation de TASS et au Forum des médias des BRICS

Une délégation de l'Agence Vietnamienne d'Information conduite par la directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung a assisté le 14 septembre, au Théâtre Bolchoï de Moscou, au 120 e anniversaire de la création de l'agence de presse russe TASS, avec la participation d'un grand nombre invités, représentants d'agences de presse et d'agences médiatiques russes et internationales.

À cette occasion, la directrice générale adjointe de la VNA, Doàn Thi Tuyêt Nhung, a eu une rencontre avec le directeur général de l'agence de presse TASS, Andrey Kondrashov. Elle a félicité la TASS pour son 120e anniversaire et a aussi transmis une lettre de félicitations de la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang, dans laquelle celle-ci exprime sa joie devant le développement continu de la TASS, et affirme que la coopération intégrale et efficace entre les deux agences de presses depuis près de sept décennies avait contribué à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

Lors de la rencontre avec le directeur général Andrey Kondrashov, la directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux, substantiel et efficace que la TASS a apporté à la VNA, au Bureau de représentation de VNA à Moscou en particulier, depuis l’établissement des relations de coopération entre les deux parties.

Doàn Thi Tuyêt Nhung a souligné que l'orientation de la VNA dans les temps à venir est de se développer selon le modèle d'une agence de communication multimédia clé. Au cours de ce processus, la VNA souhaite tirer les leçons des expériences de ses partenaires médiatiques internationaux, notamment de l'agence de presse TASS. La VNA et la TASS doivent renforcer leur coopération et partager leurs expériences dans les activités journalistiques à l'ère du numérique, en particulier l'application des technologies digitales et de l'intelligence artificielle (IA) dans le processus de production de l'information et la diversification des canaux de distribution, ainsi que dans le traitement des fausses informations.

Coopération entre les deux agences

La directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung a transmis l'invitation de sa directrice générale au directeur général Andrey Kondrashov de visiter la VNA dans un avenir proche.

Affirmant que la VNA est un "grand ami" de la TASS, le directeur général Andrey Kondrashov a exprimé son plaisir de rencontrer et de discuter avec la délégation de la VNA, affirmant sa volonté de partager les expériences de la TASS à travers des activités de coopération entre les deux agences.

Les 14 et 15 septembre, également à Moscou, la délégation de la VNA a participé au Forum des médias des BRICS en présence de 62 agences médiatiques de premier plan de 45 pays du monde.

À cette occasion, Doan Thi Tuyêt Nhung a accordé une interview à l'agence de presse TASS, soulignant que le Forum des médias des BRICS est une opportunité de renforcer les liens médiatiques et de partager les expériences entre les agences de presse nationales et étrangères en dehors des BRICS ; de fournir des solutions pour renforcer le rôle des agences de presse à l'ère numérique ; de promouvoir le développement du journalisme et des médias en concurrence féroce avec les réseaux sociaux ; de se coordonner et de partager des expériences dans la lutte contre les fausses nouvelles ; d'appliquer efficacement les nouvelles technologies et l’IA aux activités de journalisme et de communication.

En participant à l'événement, la VNA avait pour objectif de mettre à jour les nouvelles tendances des médias mondiaux ; de renforcer sa coopération avec ses partenaires médiatiques traditionnels, tout en élargissant sa coopération avec les nouveaux; d'apprendre des expériences des agences de presse et des agences de communication en matière de production d'informations multimédias et d'amélioration de la compétitivité sur les plateformes numériques, de lutte contre les fausses nouvelles; et d'élargir les canaux de diffusion de l’information pour atteindre un large public au pays et à l’étranger, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et élargissant la coopération entre les pays dans et hors des BRICS.

Le Forum des médias des BRICS a été lancé par l'agence de presse chinoise Xinhua en 2015. Cette conférence fait partie de la série d'événements préparant la Fédération de Russie à accueillir le Forum des médias des BRICS à Kazan en octobre prochain.

