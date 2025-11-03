La 17e conférence internationale sur la Mer Orientale

Placée sous le thème "Unité dans l’incertitude", la 17 e Conférence internationale sur la Mer Orientale s’est ouverte le 3 novembre à Dà Nang (Centre), sous l’égide de l’Académie diplomatique du Vietnam et de partenaires nationaux et internationaux.

>> Sommet de l'ASEAN : réaffirmer l'engagement en faveur du maintien de la paix et de la liberté de navigation en Mer Orientale

>> Mer Orientale : le Vietnam souligne l'importance du respect du droit international

>> Le Vietnam suit de près les évolutions en Mer Orientale

Photo : VNA/CVN

L’événement réunit près de 50 experts de premier plan venus de quelque 40 pays et territoires, 11 ambassadeurs ainsi que plus de 300 participants, dont plus de 200 en ligne.

Lors de la séance inaugurale, le Dr. Nguyên Hùng Son, directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam a souligné que cette manifestation annuelle, forte de seize éditions, s’était imposée comme un vecteur essentiel de croissance et de coopération, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité non seulement en Mer Orientale, mais dans tout l’espace maritime régional et mondial.

Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et imprévisibles, il a plaidé pour un renforcement du dialogue et de la coopération afin de consolider la confiance et de minimiser les risques de malentendus ou d’erreurs d’interprétation.

Le Dr. Nguyên Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, a pour sa part affirmé que, malgré les tensions géopolitiques et l’érosion du multilatéralisme, le dialogue, la coopération et le respect du droit international demeurent les fondements de la stabilité.

Il a réitéré la position constante du Vietnam : une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, de coopération et de développement, la résolution pacifique des différends et le plein respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Le Vietnam s’engage à œuvrer avec tous les partenaires pour faire des mers communes des espaces de paix, de stabilité et de prospérité.

Photo : VNA/CVN

Seema Malhotra, vice-ministre britannique des Affaires étrangères chargée de l’Indo-Pacifique, a salué le partenariat stratégique global entre le Royaume-Uni et le Vietnam, qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de sécurité maritime. Elle a réaffirmé l’attachement de Londres à un Indo-Pacifique libre et ouvert, à la centralité de l’ASEAN pour la stabilité régionale, ainsi qu’à la négociation d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) conforme à la CNUDM.

Sur deux jours, la conférence aborde les grands enjeux : évolutions en Mer Orientale, rivalités entre grandes puissances, innovations technologiques maritimes, rôle de l’ASEAN et l'importance de la CNUDM pour la stabilité en mer. En marge de la conférence, il y a une table ronde des ambassadeurs sur la responsabilité partagée pour la paix, et une session des jeunes leaders intitulée "La force de la jeunesse : renforcer la solidarité face à l’incertitude".

Organisée à Dà Nang, ville côtière dynamique et stratégique, la conférence met en lumière l’engagement maritime de la cité, sa vocation à la coopération internationale, à la défense de la souveraineté et au développement durable des océans.

VNA/CVN