XIVe Congrès du Parti : la culture élevée au rang de pilier stratégique

Le projet de document pour le XIV e Congrès national du Parti suscite un vif intérêt et une large participation de la société vietnamienne - gouvernements locaux, intellectuels, artistes, chercheurs et gestionnaires.

>> Le sous-comité examine les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti

>> Les résultats du 13e plénum du Parti doivent être vulgarisés auprès des citoyens

>> Projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti : une vision stratégique et humaniste

Photo : VNA/CVN

Au cœur des débats, la culture émerge comme un axe stratégique, témoignant d’une profonde évolution dans la pensée théorique et les orientations du Parti pour un développement humain et culturel adapté à l’ère moderne.

Hoang Hà, rédacteur en chef de la revue Van hoa nghê thuât (Culture-Art), souligne l’accueil positif réservé au projet. Cet événement politique majeur offre l’opportunité de mobiliser l’intelligence collective pour définir les grandes lignes stratégiques du pays.u relatif à l'édification et au développement de la culture et du peuple vietnamiens, réaffirmant leur position hautement stratégique. Le Parti définit désormais la culture et le facteur humain non seulement comme le fondement spirituel et une immense ressource endogène, mais également comme la force motrice et le système régulateur du développement durable du pays.

Le document renforce et élève la place de la culture et du peuple vietnamiens, les érigeant en piliers hautement stratégiques. La culture et le facteur humain ne sont plus seulement un fondement spirituel ou une ressource endogène : ils deviennent la force motrice et le régulateur du développement durable.

L’objectif ? "Susciter avec force le patriotisme, l’autonomie, la confiance en soi, la fierté nationale et l’aspiration à un Vietnam prospère, civilisé et heureux".

Pour la première fois, le Parti définit une culture vietnamienne avancée, imprégnée d’identité nationale, articulée autour de quatre systèmes de valeurs : national, culturel, familial et humain. Ces concepts novateurs marquent un bond qualitatif, nourri par la tradition millénaire, l’expérience du Renouveau et l’intégration internationale.

Le Professeur agrégé et Docteur Bùi Hoài Son, de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, souligne que l'une des avancées majeures réside dans l'élévation officielle de la culture au statut de pilier de développement, à égalité avec l'économie, la politique et le social. La culture, auparavant perçue comme un simple "fondement spirituel", est désormais appelée à "accompagner, orienter et guider" le développement, jouant un rôle de régulateur essentiel pour les questions sociales vers la durabilité.

Le document met également un accent particulier sur le développement complet de l'être humain vietnamien - en termes de moralité, d'intelligence, de conscience citoyenne, d'esthétique et de compétences professionnelles - comme ressource principale, décisive pour le succès de l'industrialisation et de la modernisation.

Dans un contexte de transformation numérique, le projet intègre explicitement la culture numérique et les industries culturelles au cœur de sa stratégie. Il introduit de nouveaux concepts tels que l'"économie du patrimoine" et encourage la création de produits d'industries culturelles, y voyant à la fois un secteur économique et un outil de diffusion des valeurs. Le projet prend acte de l'état actuel - un "environnement culturel pas encore sain" et des "manifestations de déclin de la moralité sociale" - partiellement attribuées à des mécanismes et des investissements inadéquats.

Pour y remédier et garantir la faisabilité des orientations stratégiques, le Professeur agrégé Bùi Hoài Son recommande d'affiner le projet. Ces recommandations incluent la spécification du système de valeurs de la nouvelle période, l'intégration d'objectifs budgétaires clairs et la mise en place de mécanismes d'encouragement de la coopération public-privé pour combler le déficit d'investissement. Des politiques fermes sont requises pour la culture numérique, notamment l'établissement d'un code de conduite en ligne et le soutien aux secteurs prioritaires de l'industrie créative (cinéma, musique, design, jeux en ligne).

Enfin, le document insiste sur l'amélioration de la diplomatie culturelle en promouvant activement l'image du pays et ses valeurs culturelles à l'étranger, afin que la culture agisse comme un véritable "pont" et un facteur d'attractivité internationale.

L'efficacité du XIVe Congrès national du Parti résidera dans la capacité à traduire cette orientation politique majeure en mécanismes, ressources et actions concrètes pour que l'être humain vietnamien devienne le fondement, la force motrice et l'objectif du développement durable.

VNA/CVN