Ninh Thuân : le Premier ministre Pham Minh Chinh dirige la lutte contre la sécheresse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le projet d’irrigation de Tân My considéré comme le plus moderne du genre du Vietnam, qui dispose d’un réservoir d’une capacité de 219 millions de m3 et d’un système de canaux principaux fermés avec des tuyaux en acier de 29 km de long.

Le chef du gouvernement a averti que selon les prévisions, des épisodes de chaleur pourraient survenir à plusieurs reprises et être plus intenses que la moyenne des nombreuses années, les risques de canicule, de sécheresses et de pénuries d’eau persistent encore.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé à la province de Ninh Thuân de suivre de près la situation, de renforcer la direction et de déployer en temps opportun des solutions efficaces aux conditions climatiques extrêmes, notamment la canicule et la sécheresse, de minimiser les dégâts aux activités de production et les impacts sur la vie des gens.

Ninh Thuân doit mettre en œuvre rapidement des solutions pour prévenir et lutter contre la chaleur, la sécheresse et la pénurie d’eau; exploiter efficacement ses systèmes d’irrigation et de collecte et de stockage de l’eau; et d’inspecter les zones à risque de pénurie d’eau pour déployer des solutions visant à garantir l’approvisionnement en eau; d’exploiter efficacement les ouvrages d’irrigation et prévenir les pertes et le gaspillage d’eau, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural d’affecter de manière ciblée et concentrée des ressources au développement des lacs d’irrigation, de saisir la situation de la sécheresse dans les zones d’habitation et de culture pour mieux soutenir les localités dans la prévention et la lutte contre la sécheresse.

VNA/CVN