Ninh Thuân coopère avec des villes sud-coréennes dans le tourisme

Une délégation de l'Association du tourisme de la province de Ninh Thuân a effectué du 4 au 8 septembre une visite officielle à Séoul et à Jeju, en République de Corée afin d'explorer les possibilités de coopération et de promouvoir la signature d'accords de coopération pour le développement du tourisme.

>> Ninh Thuân : une oasis de verdure contre la désertification

>> Le 6e Festival culturel de l’ethnie Chàm prévu en septembre à Ninh Thuân

>> Ninh Thuân mise sur son riche patrimoine culturel pour développer son tourisme

Photo : Association du tourisme de Ninh Thuân/CVN

Le président de l'Association du tourisme de Ninh Thuân, Nguyên Anh Vu, a rapporté que la délégation a eu l'opportunité d'expérimenter divers produits touristiques des villes de Séoul et de Jeju, notamment la tour Namsan, les villages traditionnels Hanbok, Bukchon et Hanok, le Musée national d'art moderne et contemporain de la République de Corée, le site historique du palais Gyeongbokgung, et l'île Nami. La délégation a également assisté à la Compétition internationale de kitesurf Super Cup de Jeju.

Dans le cadre de cette visite, l'Association du tourisme de Ninh Thuân a discuté avec ses homologues de Jeju et Séoul des plans de développement et des objectifs pour le secteur touristique. Les deux parties ont présenté leurs potentiels, leurs atouts respectifs et leurs produits touristiques typiques, dans le but de stimuler le développement de l'industrie touristique entre la province de Ninh Thuân et les villes de Jeju et Séoul. Cette rencontre a également offert une opportunité aux investisseurs et entreprises sud-coréens pour explorer de futures opportunités d'investissement à Ninh Thuân.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Nguyên Anh Vu a souligné que cette visite a permis aux membres de l'association d'acquérir une compréhension approfondie du marché et des produits touristiques à Séoul et Jeju. Ces connaissances serviront de base pour élaborer des stratégies visant à promouvoir les échanges touristiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Selon le Comité populaire provincial de Ninh Thuân, les parties ont examiné en détail les contenus du projet de protocole d'accord de coopération (MOU) pour le développement du tourisme, proposé par l'Association du tourisme de Jeju. Il est prévu qu'au premier trimestre 2025, une délégation de la province de Ninh Thuân se rendra à Jeju pour visiter cette ville et signer cet accord de coopération.

À la fin mars 2024, le Comité populaire provincial de Ninh Thuân a déjà organisé une rencontre avec des entreprises touristiques de la ville de Gwangju pour échanger des informations sur les politiques d'investissement et explorer des opportunités de coopération dans le développement touristique entre les deux régions.

Actuellement, Ninh Thuân recense trois projets d'investissement sud-coréens en cours, à savoir la centrale éolienne Hanbaram de Landville Energy SARL, le projet de cinéma Lotte de Lottecinema Vietnam SARL, et l'usine de jouets pour enfants d'Innoflower Ninh Thuân SARL.

En outre, Ninh Thuân a bénéficié de 31 projets d'aide non remboursable de la République de Corée, représentant un engagement financier de 2,4 millions d'USD, ainsi que d'autres soutiens de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

VNA/CVN