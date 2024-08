Le 6e Festival culturel de l’ethnie Chàm prévu en septembre à Ninh Thuân

Le festival, placé sous le thème "Préserver et promouvoir l'identité culturelle de l’ethnie Chàm dans la période d'intégration et de développement national", verra la participation de neuf provinces et grandes villes du pays : Ninh Thuân, Binh Dinh, Phu Yên, Binh Thuân, An Giang, Tây Ninh, Quang Nam, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Le festival permettra de présenter des rituels culturels traditionnels de l’ethnie Chàm, outre des produits culturels locaux, des produits touristiques et des destinations typiques… Des Chàm présenteront leurs métiers d'artisanat et la cuisine traditionnels…

