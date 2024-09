Ninh Binh : médecins et infirmières au chevet des victimes du typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Au poste médical de la commune de Thuong Hòa, le personnel de santé travaille sans relâche pour fournir des soins, distribuer des médicaments et contrôler les épidémies à la suite des inondations. Plus de 1.000 habitants de cinq villages ont été touchés, le niveau de l'eau dépassant parfois 2 m dans certaines zones.

De nombreuses maisons inondées ont constitué un obstacle majeur pour la fourniture de soins médicaux. Mais ces travailleurs de la santé ont relevé le défi, allant souvent au-delà de leur devoir pour s'assurer que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin.

L’un des sauvetages les plus remarquables a eu lieu dans la nuit du 10 septembre, lorsqu’une femme enceinte, Nguyên Thi Mo, a appelé à l’aide, bloquée dans sa maison inondée dans le village de Huu Thuong. Les eaux l’isolant complètement, elle n’avait d’autre choix que de contacter le Centre de santé de Thuong Hòa.

Dinh Thi Mây, responsable du poste médical de Thuong Hoà, a immédiatement collaboré avec les autorités locales pour organiser une opération de sauvetage. Une barque a été envoyée à travers les crues, naviguant sur des routes submergées sous une pluie battante.

Après un trajet périlleux, Mme Mo a été transférée de la barque à une moto pour rejoindre le poste médical, où elle a accouché en toute sécurité d’un bébé en bonne santé, moins d’une heure après son arrivée. Comme sa maison était toujours inondée, Mme Mo et son nouveau-né ont été hébergés au poste médical pour plus de sécurité. Les médecins lui ont offert des couches et d’autres articles essentiels pour le bébé.

Quelques jours après cet accouchement réussi, le poste médical de Thuong Hòa a dû gérer une nouvelle urgence. Le 16 septembre, à 23h00, un patient souffrant d’insuffisance cardiaque et de bronchopneumopathie chronique obstructive a eu besoin de soins d’urgence. Bien qu’elle ne soit pas de service, Dinh Thi Mây s’est précipitée au domicile du patient, traversant les routes avec l’eau jusqu’à la taille pour lui prodiguer des soins vitaux.

Sa réaction rapide a permis de stabiliser le patient, démontrant une fois de plus les efforts extraordinaires que le personnel de santé est prêt à fournir, parfois au péril de sa propre sécurité.

Une réponse coordonnée

Le typhon Yagi et les inondations qui en ont découlé ont touché plus de 6.000 familles dans 86 villages, submergeant près de 3.700 maisons. Le Centre de santé du district de Nho Quan a rapidement mobilisé ses ressources et demandé aux chefs des postes médicaux des communes de surveiller la situation et de faire régulièrement le point sur l’évolution.

Les postes de santé ont offert des soins d’urgence 24 heures sur 24, avec deux membres de garde en permanence prêts à recevoir et traiter les patients. Des agents de santé ont été dépêchés pour distribuer des médicaments et des produits chimiques, en veillant à protéger les réserves d’eau potable.

Les efforts en matière d’assainissement se sont intensifiés avec la décrue des eaux, les stations s’assurant d’un traitement adéquat de l’eau potable et promouvant des mesures d’hygiène pour prévenir les épidémies. Le Centre de santé du district, en collaboration étroite avec les autorités locales, a maintenu un approvisionnement régulier en médicaments, produits chimiques et équipements essentiels dans les zones inondées.

Nguyên Thi Thanh Thao, directrice adjointe du Centre de santé du district de Nho Quan, a salué le dévouement du personnel médical qui avait continué à travailler dans des conditions dangereuses en raison des crues.

En effet, les postes médicaux des communes de Thuong Hòa et Duc Long avaient procédé à deux accouchements en toute sécurité et soigné de nombreux patients isolés par les inondations.

Conscient de la gravité de la situation, le Service provincial de la santé a activé des équipes d’intervention d’urgence externes pour aider les zones touchées. À l'issue d'une réunion tenue le 12 septembre sur la prévention et la lutte contre les inondations dans les districts de Nho Quan et Gia Viên, 28 membres de l’Hôpital général de la province ont été déployés, formant 13 équipes.

L’Hôpital provincial d’obstétrique et de pédiatrie a également envoyé quatre équipes : trois à Gia Viên et une à Nho Quan. Chacune était équipée de médicaments d’urgence, de bouteilles d’oxygène et de matériel de sauvetage.

Le médecin Truong Công Thành, chef du Service des urgences de l’Hôpital provincial d’obstétrique et de pédiatrie, a souligné que les équipes d’urgence externes restaient en permanence prêtes à intervenir.

Assurer l'hygiène alimentaire

Photo : VNA/CVN

Outre les soins médicaux, l'hygiène alimentaire est devenue une priorité. De nombreux organisations et particuliers ont fourni des denrées alimentaires et des articles de première nécessité aux zones touchées, mais leur distribution a été entravée par l’état des routes et les conditions météorologiques difficiles.

Le secteur de la santé de Ninh Binh, en collaboration avec les autorités locales, a mis en place des mesures strictes pour garantir la sécurité sanitaire des aliments lors de la distribution. Des équipes ont été formées pour inspecter la qualité des produits alimentaires et assurer une distribution rapide, tout en diffusant des messages de santé publique sur les pratiques alimentaires sûres en période d’inondation. Des plans d’urgence concernant les fournitures médicales, les produits chimiques et la main-d’œuvre ont été élaborés pour faire face à d’éventuelles maladies d’origine alimentaire ou à d’autres problèmes de santé.

Alors que les eaux se retirent, l’accent est mis sur la prévention des problèmes de santé post-inondations. Les unités sanitaires locales participent activement aux efforts de nettoyage de l’environnement, en conseillant les habitants sur la gestion des déchets, le traitement de l’eau et l’hygiène personnelle afin de prévenir des maladies telles que la diarrhée ou les infections cutanées.

Nguyên Mai Thanh, cheffe du Département de prévention des maladies infectieuses au Centre provincial de contrôle des maladies de Ninh Binh, a indiqué que des équipes avaient été envoyées dans les zones les plus vulnérables, avec des produits chimiques pour désinfecter les réserves d’eau.

Dans ce contexte de crise, les professionnels de la santé de la province sont devenus une lueur d’espoir pour leur communauté. Grâce à leur courage, leur dévouement et leur compassion, les services médicaux vitaux ont été maintenus malgré des conditions difficiles.

Huong Linh - Hai Yên/CVN