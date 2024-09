Les sentiments humains touchants lors du typhon sont recréés à travers des peintures

La collection de peintures intitulée "Je vous aime tellement, mes compatriotes..." du peintre Lê Sa Long, retranscrit les moments où tandis que les gens luttaient contre le typhon Yagi et les inondations, les dirigeants et les soldats ont porté secours au peuple avec cœur.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm rend visite aux habitants des zones touchées par les inondations. Il s'agit de l'une des peintures de la collection "Je vous aime, mes compatriotes..." peintes par l'artiste Lê Sa Long en 13 jours, du 5 au 10 septembre.

La province de Lào Cai dirige la gestion des conséquences du typhon et des inondations. L'artiste passait du temps chaque jour à lire des journaux, à écouter la radio et à observer à la télévision les dégâts causés par les catastrophes naturelles. C’est la crue soudaine et ses conséquences horribles qui l’ont poussé à peindre cette série de peintures.

Le portrait du Professeur Lê Ngoc Thach, qui a envoyé un livret d'épargne d'un milliard de dôngs en soutien à la population du Nord, a été recréé au pinceau. Ce noble geste d'amour mutuel et de soutien du peuple vietnamien a suscité l’admiration de nombreuses personnes. Lê Sa Long a déclaré qu'il apporterait l'œuvre au domicile du Professeur pour la lui offrir en guise de remerciement.

Où est ta maison ? Où sont tes parents ? est l'œuvre préférée de l'artiste dans la série. L'image d'une fille, qui porte son petit frère pour rentrer à la maison mais découvre leur village dévasté et ses parents morts, est profondément émouvante. Lê Sa Long a peint sans interruption pendant 10 heures, après avoir pensé à cette histoire tragique mais bien réelle.

La plupart des peintures sont dessinées sous forme de croquis. L'artiste a déclaré qu'il ne copie pas exactement les photos originales, mais essaie de donner vie et émotion à chaque œuvre pour créer une esthétique.

Le ministère de la Défense envoie des avions pour livrer des denrées à Cao Bang. Ces provisions d’aide aux victimes des inondations comprenaient des aliments secs, du lait, des nouilles instantanées, etc. L'artiste a utilisé des couleurs modérées, avec la couleur verte typique des uniformes des soldats.

Nguyên Huynh Bao Nhi, une élève du lycée Kiên Thiêt dans l'arrondissement 3 (Hô Chi Minh-Ville) a fait don de toutes ses économies pour soutenir la population du Nord. L'artiste a voulu souligner qu'en temps de danger, l'esprit de "partage de nourriture et de vêtements" et la solidarité du peuple vietnamien font l’admiration de la communauté internationale.

L'œuvre Le niveau d'eau du fleuve Rouge a atteint des niveaux presque alarmants et il est montée plus haut que jamais auparavant a été dessinée le 10 septembre. Elle marque les jours où des habitants de la capitale ont commencé à lutter contre des inondations sans précédent au cours des neuf dernières années.

Ces derniers jours, tout le pays s'est tourné vers les victimes des inondations avec de nombreux groupes de bénévoles qui ont fait don d'argent, de produits de première nécessité et porté secours.

Les œuvres sont intimes, authentiques et reflètent la réalité.

L'artiste prévoit de peindre quelques peintures supplémentaires pour capturer pleinement des moments du typhon et de l'inondation, afin de compléter la série d'œuvres pour une prochaine exposition.

Les gens luttent pour survivre à la tempête et à l'inondation. "Chacun a une responsabilité envers la société et la vie des gens. En tant qu'artiste, je veux exprimer mon point de vue et avec mes peintures. J'espère apporter de l'argent pour aider mes compatriotes", a partagé Lê Sa Long.

Lê Sa Long prévoit d'organiser une exposition de cette série de peintures avec la série "Saigon à l'époque de la distanciation sociale". Toutes ces peintures expriment la douleur et la perte du peuple vietnamien, ainsi que l'esprit de solidarité et les efforts du peuple pour surmonter les difficultés. L'artiste contribuera à soutenir les habitants du Nord avec l'argent de la vente des peintures.

Texte : Thuy Hà/CVN

Photos : Lê Sa Long/CVN