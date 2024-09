Hô Chi Minh-Ville célébrera la fête du Vesak de l'ONU 2025

Photo : CTV/CVN

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le 27 septembre, à l'issue de la première réunion du comité international d'organisation de l'événement. Avec pour le thème "Harmonie et inclusion pour la dignité humaine : la sagesse bouddhiste pour la paix et le développement durable", la célébration sera co-organisée par le comité et la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), avec le soutien du gouvernement vietnamien. Elle devrait avoir lieu à l'Université bouddhiste du Vietnam à Hô Chi-Minh-Ville du 6 au 8 mai de l'année prochaine.

Le vénérable Thich Duc Thiên, vice-président et secrétaire général du conseil exécutif de l'EBV, a souligné que cet événement n'était pas seulement un événement bouddhiste important, mais aussi une occasion diplomatique importante qui met en évidence le rôle du bouddhisme vietnamien dans l'intégration internationale et affirme la position et la responsabilité du Vietnam au sein de l'ONU.

Le dignitaire, qui est également vice-président et secrétaire général du comité d'organisation international du Vesak 2025, a déclaré que la célébration à Hô Chi Minh-Ville servirait d'événement culturel et d'échange entre les peuples, offrant une opportunité de présenter l'image, le peuple et la culture du Vietnam à la communauté mondiale.

Le Vesak est un événement bouddhiste sacré commémorant la naissance, l'illumination et le passage au Nirvana de Gautama Bouddha, observé le jour de la pleine lune du quatrième mois lunaire (correspondant au mois de mai dans le calendrier grégorien). Le 15 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement reconnu le Vesak comme un événement religieux et culturel international.

À ce jour, la ête a été célébrée 24 fois, dont 15 en Thaïlande, une fois au Sri Lanka et trois au Vietnam. Les précédentes célébrations du Vesak au Vietnam ont eu lieu à Hanoï en 2008, à Ninh Binh en 2014 et à Hà Nam en 2019.

VNA/CVN