Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est 2024 : le Vietnam écrase Brunei

>> L'équipe nationale féminine de futsal du Vietnam progresse au classement mondial

>> Le futsal féminin vise une qualification en Coupe du Monde

>> Le Vietnam vise les demi-finales du Championnat d'Asie du Sud-Est de futsal 2024

Dès le début de la rencontre, le Vietnam a exercé une pression constante sur la défense de Brunei. Thai Huy a ouvert le score pour le Vietnam moins de deux minutes après le coup d'envoi. Huy a rapidement doublé la mise, portant le score à 2-0 en seulement trois minutes.

Photo : VNA/CVN

À la 10e minute, Doàn Phat a augmenté l'avance à 3-0 grâce à un tir précis. Malgré les nombreuses opportunités créées par le Vietnam, la défense résolue de Brunei a résisté. En fin de première mi-temps, le Vietnam a adopté une stratégie de power-play sans toutefois parvenir à concrétiser davantage.

Le gardien vietnamien Van Y s'est particulièrement illustré à la 18e minute en arrêtant un penalty de 10 mètres tiré par Metali, préservant ainsi l'avantage de 3-0 du Vietnam à la mi-temps.

La seconde période a débuté avec un quatrième but marqué par Nhât Trung, suivi rapidement d'un cinquième par Anh Dung. Le Vietnam a ensuite lancé des offensives successives, avec des buts de Duc Hoà (26e minute), Thai Huy (27e), Thinh Phat (31e), Minh Quang (33e et 34e), Mi Woen (35e et 36e), Da Hai (38e) et Ngoc Anh (39e), terminant ainsi sur une victoire éclatante de 14-0.

Suite à cette performance, le Vietnam maintient son invincibilité avec trois victoires consécutives. Parallèlement, la Thaïlande a remporté une victoire 3-1 contre la Malaisie. Ces résultats ont permis au Vietnam et à la Thaïlande de s'assurer une place en demi-finales, et ce, avant même la conclusion de la phase de groupes.

VNA/CVN