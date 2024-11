Le tournoi de football féminin à sept fera ses débuts au Vietnam

Annoncée à Hanoï le 5 novembre, la WVPL-S1 est une initiative de VietFootball, pionnier dans le développement du football à sept au Vietnam. Ce tournoi bénéficie du soutien des autorités locales, de la Fédération vietnamienne de football et du sponsor principal, le Thiên Khôi Group.

Photo : TQ/CVN

"La WVPL-S1 marque le lancement du système de tournois de football à sept féminin, un sport que nous espérons voir se développer aussi rapidement que celui des hommes", a déclaré Pham Ngoc Tuân, directeur général de VietFootball et responsable du comité d’organisation du tournoi.

"Nous considérons ce tournoi comme le plus haut niveau de compétition pour les femmes, et nous croyons qu'il incitera davantage de personnes à s'impliquer dans ce sport et à promouvoir le football féminin au sein de la communauté. Nos joueuses seront rémunérées, tandis que l’intérêt du public pour ce sport et les contrats de parrainage des entreprises augmenteront", a-t-il ajouté.

Les équipes seront réparties en deux groupes et joueront selon un format de tournoi à la ronde. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, qui se dérouleront au Centre de football pour jeunes de la VFF.

La finale est programmée pour le 17 novembre, avec un prix total de 2 milliards de dongs (environ 78 700 dollars) à distribuer aux vainqueurs, finalistes et aux meilleurs joueurs du tournoi.

"La Coupe Thien Khoi joue un rôle clé dans la création d'une base solide pour le développement du football féminin à sept. À mon avis, ce tournoi représente un terrain de jeu significatif non seulement pour les femmes, mais aussi pour le Vietnam dans son ensemble", a affirmé Bùi Thi Hiên Luong, ancienne joueuse de l’équipe nationale et responsable du département de football de l’Autorité des sports du Vietnam.

"Le sport amateur est la fondation du sport d’élite. Nous sommes ravis d’avoir des pionniers comme VietFootball, qui organisent des tournois féminins pour diffuser la passion du football. J’espère que de plus en plus de sponsors et de supporters rejoindront cette cause pour le football féminin", a-t-elle ajouté.

Lors de la cérémonie, Nguyên Xuân Quynh, responsable du département culturel et sportif du Thiên Khôi Group, a déclaré : "Chez Thiên Khôi, en plus de soutenir les entreprises, nous encourageons toujours les activités sportives, notamment le football. Nous croyons que la WVPL-S1, la Coupe Thiên Khôi, est un signe très positif pour l’avenir du football féminin au Vietnam. C'est aussi un honneur pour nous d’accompagner VietFootball dans la première édition de ce tournoi".

