Le marathon international de Hâu Giang diffuse un message de protection de l'environnement

Le 4 e marathon international Vietcombank du delta du Mékong a eu lieu dimanche 7 juillet dans la province de Hâu Giang, avec des épreuves de 5 km, 1 km et 42 km.

Photo : BPL/CVN

Avec pour thème ''Briller ensemble'', le tournoi visait à promouvoir le mouvement d'exercice physique, le développement de la course à pied notamment, et à sensibiliser le public à la protection de l'environnement et à la croissance durable dans la région à travers des activités de plantation d'arbres.

Selon Truong Canh Tuyên, vice-président permanent du Comité populaire de Hâu Giang, cet événement a aidé Hâu Giang à présenter ses réalisations socio-économiques et ses politiques d'attraction des investissements auprès des amis et des entreprises nationaux et étrangers.

Ce fut également un tremplin pour que les coureurs primés puissent participer à de plus grands courses dans le monde à l'avenir, a-t-il déclaré.

En plus de diffuser un message de protection de l'environnement, le tournoi a présenté l'image de la belle terre et du peuple hospitalier de Hâu Giang ainsi que de la nation et du peuple vietnamien en général, a ajouté le responsable.

Edwin Yebei Kiptoo est arrivé premier au marathon masculin (42 km), suivi par deux coureurs vietnamiens, Hoàng Nguyên Thanh et Lê Van Tuân. Au marathon féminin, la Vietnamienne Lê Thi Tuyêt s'est adjugée la victoire en battant le record de l'année dernière. Les deuxième et troisième places sont aussi revenues à des coureuses vietnamiennes.

Dans le cadre de cette compétition, Hâu Giang a organisé un événement de plantation de 100 arbres le long d'une rue de la ville de Vi Thanh.

VNA/CVN