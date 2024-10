Une stratégie nationale fructueuse pour le développement des sports

Photo : VNA/CVN

L'objectif général de la stratégie est de créer un développement durable et professionnel de l'éducation physique et des sports et de permettre à tous les habitants d’avoir l’accès aux services d’éducation physique et sportive et d’en bénéficier.

Selon cette stratégie, les sports de haut niveau restent régulièrement dans le top 2 aux Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games), dans le Top 15 aux Jeux asiatiques (ASIAD) et dans le top 50 aux Jeux olympiques. Le football masculin se classe parmi les huit premiers en Asie et obtient le droit de participer à la Coupe du monde. Le football féminin figure dans le Top 6 en Asie et obtient le droit de participer à la Coupe du monde.

Le système d'installations sportives nationales est moderne, qualifié pour accueillir l'ASIAD, dont au moins 50% des villes et provinces disposent de trois installations sportives de base répondant aux normes de compétitions internationales. 100% des unités administratives de district disposent de trois installations sportives de base répondant aux critères et normes prescrits. 100% des unités administratives communales disposent d'ouvrages sportifs et 100% des écoles de l’enseignement général disposent d’ouvrages sportifs.

La stratégie souligne également l’importance de prioriser les ressources et réaliser des investissements ciblés aux athlètes capables de remporter des médailles aux ASIAD et aux Jeux olympiques. Elle définit aussi les tâches et solutions clés pour innover et améliorer la qualité de la campagne ''tous les habitants à pratiquer une activité physique selon l’exemple de l’Oncle Hô''.

Le gouvernement encourage et crée les conditions aux associations sportives nationales et aux entreprises pour participer à la construction et à l'exploitation d'installations de formation d'athlètes ; parrainer des équipes sportives et des athlètes talentueux.

VNA/CVN