Le futsal féminin vise une qualification en Coupe du Monde

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam a remporté le Championnat de futsal féminin NSDF 2024 organisé en septembre dernier en Thaïlande, en enchaînant une série de quatre matchs sans défaite. Les joueuses ont débuté par une impressionnante remontée contre Taïwan (Chine) avec une victoire 4-2, avant de battre l’Indonésie et la Chine (5-1 et 3-0) et de finir par un match nul 2-2 contre l’équipe hôte.

Cette série d’invincibilité a permis au Vietnam de remporter le titre avec 10 points, devançant la Chine (9 points) et la Thaïlande (7 points). Cette victoire, remportée sur le sol de la meilleure équipe régionale, a été particulièrement marquante pour les supporters, compte tenu de la rivalité historique avec la Thaïlande.

Manque de supporters

L’équipe féminine du Vietnam doit relever de nombreux défis, notamment l’accès limité aux terrain d’entraînement et les rares opportunités de compétition, tant au niveau national qu’international.

Avant le Championnat de futsal féminin NSDF 2024, les joueuses avaient participé au Championnat national dans la province de Hà Nam (Nord). Malheureusement, le nombre moyen de spectateurs n’atteignait même pas la moitié des journalistes présents. Lors de la finale, seuls cinq spectateurs étaient présents, tous membres d’une même famille.

Le vice-président de la VFF, Trân Anh Tu, a déclaré : “Le développement du futsal féminin est encore concentré dans certaines régions comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hà Nam. En 2022, le Championnat national comptait quatre équipes, ce nombre est monté à cinq en 2023, pour redescendre à quatre cette année. C’est un défi pour la VFF, qui collabore avec les provinces pour trouver des solutions et améliorer la qualité des compétitions”.

Photo : CTV/CVN

Avec la taille encore modeste de ce championnat, les efforts de communication pour attirer le public n’ont pas encore porté leurs fruits. De nombreux habitants de Hà Nam ne sont même pas informés de la tenue de cette compétition dans leur région. Même à Phu Ly, à 3 km du site de compétition, les familles n’étaient pas au courant de cet évènement.

Le match entre Phong Phú Hà Nam et Hanoï a enregistré le plus grand nombre de vues, environ 13.000, mais cela reste loin des 30.000 vues du match des moins de 15 ans (U15) entre Hoàng Anh Gia Lai et Sông Lam Nghê An. La VFF a diffusé le tournoi en direct sur VFF Channel pour toucher un plus large public, mais les horaires, de 17h00 à 19h00, compliquent l’accès pour les supporters locaux.

Trân Anh Tu a confirmé que la VFF a mis en place un plan stratégique pour accroître l’audience du championnat, en augmentant notamment le nombre de provinces hôtes. “Nous avons besoin du soutien de sponsors et de partenaires pour rehausser les récompenses, afin de motiver les athlètes et attirer le public. La VFF se concentrera sur l’amélioration de la qualité des championnats féminins en particulier, pour jeter les bases d’un développement solide de l’équipe nationale”, a-t-il ajouté.

Trois billets pour l’Asie

Dans une démarche de développement du futsal féminin, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé que la première Coupe du Monde de futsal féminin se tiendraient en 2025 aux Philippines. Ce tournoi réunira 16 équipes, avec trois places attribuées à l’Asie en fonction des résultats du Championnat d’Asie 2025. La sélection nationale aura ainsi une opportunité de qualification pour cet événement majeur.

Dans le classement d’octobre de la FIFA, le Vietnam a gagné 24,04 points grâce à ses bons résultats au Championnat de futsal féminin NSDF 2024, atteignant un total de 1.120,38 points et progressant à la 11e position. Ces trois derniers mois, l’équipe a participé à deux matchs amicaux internationaux, avec une victoire et un match nul, et conserve sa 4e place en Asie, derrière la Thaïlande, l’Iran et le Japon. Les experts estiment que le Vietnam devra rivaliser avec des nations comme l’Indonésie, la Chine et l’Ouzbékistan pour décrocher une place en Coupe du Monde.

Les victoires, notamment celle au Championnat de futsal féminin NSDF 2024, sont essentielles pour la préparation de la sélection nationale sous la direction de l’entraîneur Nguyên Dinh Hoàng. Récemment, le football féminin au Vietnam, en particulier le futsal, bénéficie d’une attention croissante, avec des améliorations tant au niveau des conditions de travail que de l’organisation des compétitions.

Les joueuses vietnamiennes démontrent des progrès constants et sont capables de rivaliser avec n’importe quel adversaire de la région. Toutes les ressources nécessaires sont mobilisées pour que l’équipe soit prête à atteindre son objectif majeur de l’année : se qualifier pour la première Coupe du Monde de futsal féminin.

Phuong Nga/CVN