Les nageurs vietnamiens dominent le championnat régional

Photo : VNA/CVN

Le deuxième jour de la compétition, le 3 novembre, Vu Dang Nhât Nam a remporté l'épreuve individuelle bi-palmes de 200 m hommes en 1 min 37 s 80. Son coéquipier Nguyên Lê Truyên Dat est arrivé deuxième pour décrocher l'argent.

Le meilleur athlète national Nguyên Thanh Lôc a terminé premier dans l'épreuve masculine de 50 m en 15 s 79. Le titre féminin est également revenu au Vietnam après que Cao Thi Duyen a dépassé sa coéquipière Nguyên Thi Thao en deuxième position pour terminer première avec 18 s 55. Deux autres médailles d'or ont été remportées par les hommes et les femmes dans les épreuves de 4 x 200 m.

Après deux jours, le Vietnam a remporté neuf médailles d'or, neuf d'argent et deux de bronze, ce qui lui a permis de se placer en première position du tableau des médailles. Le Cambodge, pays hôte, est deuxième avec deux médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze, suivi de l'Indonésie avec une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Le championnat régional offre 25 séries de médailles pour les compétitions individuelles, par équipes et par équipes mixtes masculines et féminines. Il se terminera le 5 novembre à Phnom Penh.

VNA/CVN