Futsal d'Asie du Sud-Est : l'équipe du Vietnam remporte la première place du groupe A

C'était le match pour décider de la première place du groupe A. La Thaïlande, pays hôte, a pris l'avantage à la 4e minute, grâce à un but contre le camp d’un joueur vietnamien. Après avoir encaissé un but, l'équipe vietnamienne de futsal s’est précipitée et a semé le chaos devant le but adverse. À la 9e minute, Duc Hoa affrontait le gardien thaïlandais mais ne parvenait pas à marquer. Cependant, à la 12e minute, il a égalisé le score à 1-1.

Photo : VNA/CVN

En seconde période, la Thaïlande a de nouveau pris l'avantage lorsque Tanachot Sosawaeng a battu le gardien Van Tu à la 31e minute.

Cependant, l'équipe vietnamienne de futsal n'a pas faibli, à la 36e minute, Công Viên a marqué un but pour égaliser le score. Quelques dizaines de secondes plus tard, il a marqué un doublé pour porter le score à 3-2 en faveur de l'équipe vietnamienne.

L'équipe vietnamienne de futsal rencontrera l'Australie demi-finale le 8 novembre tandis que la Thaïlande affrontera l'Indonésie.

VNA/CVN