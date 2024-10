VinClub lance un tournoi de golf pour ses meilleurs clients

Photo : CTV/CVN

Organisé par VinClub en partenariat avec Vinpearl Golf, gestionnaire de parcours renommé au Vietnam et à l’international, le tournoi vise à offrir une compétition sportive de haut niveau, encadrée par une équipe d’experts et des arbitres nationaux.

Pour sa première édition, le VinClub Golf 2024 relie le Nord, le Centre et le Sud à travers des épreuves éliminatoires : les 13 et 14 novembre au Vinpearl Golf Hai Phong (Nord), les 20 et 21 novembre au Vinpearl Golf Phu Quôc (Sud), et la finale les 26 et 27 novembre au Vinpearl Golf Nha Trang (Centre). Les participants seront répartis en trois groupes (A, B et C) en fonction de leur VHandicap.

Ce tournoi se distingue par ses 50 prix, d’une valeur totale de plus de 20 milliards de dôngs. Les membres réalisant un "Hole in One" ("Trou en un coup") recevront des récompenses exceptionnelles. Un "Hole in One" lors des éliminatoires leur offrira une voiture VinFast VF 9 et une carte de membre Vinpearl Golf valable dix ans, d’une valeur de 450 millions de dôngs. En finale, un "Hole in One" permettra de gagner un appartement de trois chambres à Vinhomes Grand Park, à Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville), ainsi qu’une carte de membre Vinpearl Golf de dix ans.

Photo : VinClub/CVN

Lors de la soirée de gala VinClub Golf 2024, les membres auront l’opportunité de se retrouver dans une ambiance élégante et conviviale. De nombreuses activités annexes, telles que des essais de véhicules VinFast et des visites de projets Vinhomes, seront également organisées tout au long de l’événement.

Avec le slogan "The Diamond Connection", ce tournoi réaffirme l’engagement de VinClub à offrir aux clients fidèles de Vingroup des privilèges haut de gamme et des expériences d’exception, tout en créant des valeurs ajoutées durables au sein de l’écosystème Vingroup.

Xuân Phuong/CVN