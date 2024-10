Les Viêt kiêu, un atout pour le football national

>> SEA Games 29 : les Viêt kiêu de tout cœur aux côtés des sportifs vietnamiens

>> Le Festival du football vietnamien dans la région de Kanto débute

>> Début du tournoi de football vietnamien en Russie

Photo : CTV/CVN

Depuis 2023, chaque équipe de la V-League 1 a la possibilité d’enregistrer un joueur d’origine vietnamienne. Cette initiative a eu un impact positif sur le football national, incitant de nombreux joueurs à retourner dans leur pays d’origine pour évoluer sur le terrain. La saison précédente a ainsi été marquée par l’arrivée de talents tels que Patrik Lê Giang, Pierre Lamothe, Viktor Lê et surtout Nguyên Filip, un gardien de but ayant récemment obtenu la nationalité vietnamienne et qui a été convoqué en équipe nationale.

Des joueurs prometteurs

Cette année, la réglementation a été élargie, permettant aux clubs d’enregistrer deux footballeurs Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer). Cette mesure est cruciale pour leur offrir davantage d’opportunités de briller en V-League. Ce changement a déjà suscité un afflux de joueurs cherchant à se faire une place, parmi lesquels Jason Quang Vinh, actuellement sous contrat avec le club Công An Hà Nôi (club de la Police de Hanoï).

Dès le premier match de la saison, Kyle Colonna, un Viêt kiêu évoluant pour le Hanoï FC, a fait grande impression lors de la rencontre contre le Quy Nhon Binh Dinh FC. Mesurant 1,88 m et doté d’une excellente technique ainsi que d’une bonne vision de jeu, il a dominé les duels aériens et s’est montré capable de soutenir les offensives en fonction des besoins de l’équipe.

Selon l’entraîneur en chef Lê Duc Tuân, Kyle Colonna possède un potentiel exceptionnel. De plus, ayant une mère vietnamienne, il comprend bien la culture locale, ce qui facilite son intégration au sein de l’équipe.

Un autre joueur qui s’est rapidement fait remarquer après les deux premières journées de la V-League est Adou Leygley Minh, sous le maillot du club Hông Linh Hà Tinh. Bien qu’évoluant au poste de défenseur, ce jeune talent s’est révélé dangereux lors de ses montées offensives.

Adou Leygley Minh a été salué comme l’un des meilleurs joueurs lors du match contre Thép Xanh Nam Dinh. Après cette victoire, l’entraîneur Nguyên Thành Công a déclaré : “Adou Leygley Minh a eu du mal à s’adapter au début, mais il a montré une grande volonté. Lors du tournoi amical précédant la saison 2024-2025, il a progressé rapidement, ce qui nous a poussés à lui offrir un contrat. C’est l’un des rares joueurs vietnamiens d’outre-mer à s’intégrer aussi rapidement à la V-League 1”.

Ainsi, après deux journées de la saison 2024-2025, des joueurs vietnamiens d’outre-mer, comme Adou Leygley Minh, ont su se démarquer, démontrant l’efficacité des décisions prises par la Fédération vietnamienne de football (VFF) pour le développement du football au Vietnam.

Un avantage pour la sélection nationale

Le nombre de joueurs vietnamiens d’outre-mer évoluant à l’étranger constitue une ressource encore sous-exploitée par le football vietnamien pour diverses raisons. L’un des atouts majeurs de ces joueurs est leur stature physique impressionnante. En effet, la plupart d’entre eux mesurent plus de 1,80 m, rivalisant ainsi avec les joueurs étrangers tout en affichant une excellente condition physique.

Formés dans des environnements footballistiques modernes, ces athlètes possèdent des compétences leur permettant de se mesurer efficacement à leurs homologues locaux. La récente décision du comité exécutif de la VFF d’augmenter le quota de joueurs vietnamiens d’outre-mer pourrait marquer un tournant décisif pour le football national.

Trân Anh Tu, vice-président de la VFF, a déclaré : “Depuis deux ans, nous envisageons d’ouvrir un mécanisme pour permettre aux joueurs d’origine vietnamienne évoluant à l’étranger de rejoindre les clubs de la V-League. À partir de la saison 2024-2025, chaque club peut enregistrer jusqu’à deux joueurs vietnamiens d’outre-mer. Cette mesure suit les tendances actuelles”.

Selon M. Tu, cette initiative élargie permettra aux joueurs vietnamiens d’outre-mer de contribuer au développement du football au Vietnam, en adéquation avec les politiques du Parti et de l’État. Par ailleurs, les joueurs d’outre-mer évoluant au Vietnam et disposant des documents nécessaires bénéficieront de facilités pour obtenir la nationalité s’ils le souhaitent.

Cette ouverture aux joueurs vietnamiens d’outre-mer pour la saison actuelle, mise en œuvre par la VFF, a été saluée par les experts et les passionnés de football. Ce mécanisme ne se limite pas à améliorer la qualité et la compétitivité des championnats professionnels, mais pourrait également enrichir les ressources de l’équipe nationale, si les conditions le permettent.

L’expert Steve Darby souligne que l’élargissement des opportunités pour les joueurs vietnamiens d’outre-mer ne peut être que bénéfique. Selon lui, ces athlètes, formés dans des pays où le football est très développé, élèvent non seulement le niveau de jeu, mais apportent également une attitude professionnelle à l’entraînement et en compétition, façonnée dès leur plus jeune âge. Ils représentent des modèles inspirants pour la nouvelle génération de footballeurs.

Steve Darby met également l’accent sur l’importance des liens de parenté. Pour les Vietnamiens, le terme “đồng bào” (compatriote) revêt une signification profonde, et les Vietnamiens sont toujours prêts à accueillir ceux qui souhaitent revenir.

Bien que tous ces joueurs ne puissent pas atteindre les som-mets du football professionnel, beau-coup possèdent le potentiel nécessaire pour enrichir le football vietnamien. Ainsi, lorsque leur pays les appelle, il est fort probable qu’ils répondront présents pour contribuer à son essor.

Bach Duong - Phuong Nga/CVN