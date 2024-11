Sports

Rencontre avec les grands maîtres d’art-martiaux japonais à Hô Chi Minh-Ville

L'événement n'est pas seulement de nature sportive, mais constitue également une activité culturelle profonde, contribuant au resserrement des relations amicales entre le Vietnam et le Japon. Les arts martiaux japonais, avec leurs riches valeurs spirituelles et philosophiques, nous offriront des expériences précieuses et des leçons significatives sur la persévérance, le respect et la solidarité.

Dans le contexte actuel de mondialisation, les échanges culturels et sportifs sont devenus plus importants que jamais. Grâce aux performances des maîtres, nous pourrons non seulement profiter de techniques habiles, mais aussi acquérir une compréhension plus profonde de la culture unique du Japon. Il s'agit d'un pont qui aide notre jeune génération à comprendre et à apprécier les valeurs culturelles de chacun, contribuant ainsi à bâtir une communauté harmonieuse et développée.

En outre, cet événement créera de nombreuses opportunités pour les jeunes Vietnamiens de participer et d'interagir avec les artistes martiaux japonais. Ces échanges et ateliers contribueront non seulement à améliorer les compétences en arts martiaux, mais aussi à élargir la compréhension de la culture japonaise. Cela contribuera à établir une base solide pour les générations futures, où le respect culturel mutuel sera encouragé.

De plus, cet événement crée également des opportunités pour les entreprises, les organisations et les individus de la communauté de se connecter et de coopérer. Nous espérons qu'à travers les activités culturelles et sportives, de nombreux nouveaux projets de coopération verront le jour, contribuant ainsi au développement économique et culturel des deux pays.

Komura Masahiko, chef de la délégation japonaise des arts martiaux et président de l'entité juridique des finances publiques du Nippon Budokan, a déclaré : "Cet événement fait partie d'une série d'événements visant à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam. Nous sommes très heureux que la délégation japonaise de Budo ait l'occasion de démontrer la quintessence de la culture des arts martiaux traditionnels japonais à Hô Chi Minh- Ville, au Vietnam".

Le Japon et le Vietnam ont construit au fil des ans une profonde amitié non seulement à travers les échanges économiques, mais également dans les domaines culturel et humain.

Cet événement est organisé par Nippon Budokan, une organisation d'utilité publique fondée en 1964 dans le but de promouvoir et de populariser les arts martiaux, l'une des cultures traditionnelles du Japon, tout en contribuant à l'éducation des jeunes pour un développement sain grâce aux arts martiaux, ainsi qu’à la paix et au bien-être du monde. En 2021, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont eu lieu et le bâtiment Nippon Budokan a accueilli les compétitions de judo et de karaté.

De plus, nous avons envoyé des délégations de Budo dans 18 pays différents pour améliorer la compréhension internationale du Budo et contribuer à l'amitié entre le Japon et les pays visiteurs.

Ce dimanche 10 novembre, au Centre sportif Nguyên Du, les habitants d'Hô Chi Minh-Ville assisteront à des spectacles d'arts martiaux typiquement japonais. Les artistes martiaux participant au spectacle sont tous les meilleurs maîtres et joueurs représentant le Japon. Cette troupe d'arts martiaux japonais se compose de 70 membres, dont des entraîneurs et des maîtres représentant neuf arts martiaux japonais modernes et trois écoles d'arts martiaux traditionnels - le fondement des arts martiaux modernes. Les membres de la troupe sont tous des artistes martiaux expérimentés, ayant passé de nombreuses années à s'entraîner et à pratiquer, et démontreront les techniques les plus essentielles de chaque art martial.

Arts martiaux modernes (neuf disciplines) : Judo, Kendo, Kyudo, Sumo, Karatedo, Aikido, Shorinji Kempo, Naginata, Jukendo

Arts martiaux traditionnels (trois écoles) : Tennenrisinryu Kenjutsu, Muhi Muteki Ryu Jojutsu, Ryukyu-Oukehiden-Motobu Udundi.

Texte et photos : Quang Châu/CVN