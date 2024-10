Hô Chi Minh-Ville

Lancement de la Semaine «Bien-être physique pour édifier et protéger la Patrie»

Dans l'après-midi du 29 octobre 2024, la cérémonie d'ouverture de la semaine «Bien-être physique pour édifier et protéger la Patrie » s'est tenue dans la rue piétonne Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement est organisé par le Service municipal de la culture et des sports.

Cet avènement se déroule du 29 octobre au 3 novembre dans le cadre de la campagne 2024 « Tous les citoyens pratiquent l'exercice physique selon l'exemple du grand oncle Hô » placée cette année sous le thème « Force de la jeunesse - Force pour le pays ».

Il s'agit d'un événement exceptionnel destiné à promouvoir l'esprit sportif, l'activité physique et à honorer les valeurs culturelles traditionnelles. Diverses activités contribuent à sensibiliser le public l’importance du sport pour la santé, la condition physique, et donc la qualité de vie, et à encourager un mode de vie et un environnement culturel sains, renforçant par la même occasion la solidarité nationale.

L'événement attire des milliers de participants grâce à un espace sportif varié, incluant le basket-ball, le pickleball, le tir, le teqball, les échecs et le roller, offrant ainsi de nombreuses opportunités de découverte pratique. Des activités culturelles et artisanales traditionnelles, telles que le tissage, la poterie et la musique traditionnelle, ainsi que des jeux folkloriques, permettent également aux participants de mieux comprendre le patrimoine culturel vietnamien.

Des espaces créatifs et interactifs, tels qu'un sol interactif avec des effets visuels de parterres de fleurs, de sentiers marins et des quiz ; un mur sportif illustrant divers sports des SEA Games, ASIAD et Jeux olympiques ; ainsi qu'un mur interactif d'instruments de musique traditionnels, apportent un attrait particulier à l'événement. À cette occasion, l'haltérophile paralympique Lê Van Công, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ainsi que plus de 20 entraîneurs et athlètes d'élite de la ville, ont été honorés pour leur énergie et leur détermination à aider le développement du sport à Hô Chi Minh-Ville.

