Ninh Binh, Hà Giang et Hôi An parmi les plus belles destinations d’Asie du Sud-Est

Le Vietnam compte trois représentants dans la liste des 15 plus belles destinations d’Asie du Sud-Est récemment publiée par le site d’information australien Nine.com.au : Ninh Binh, Hà Giang et Hôi An y figurent grâce à leurs paysages naturels saisissants et à leur riche attrait culturel.

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Photo : VNA/CVN

Surnommée "la baie de Ha Long terrestre", Ninh Binh se distingue par ses rizières d’un vert éclatant, presque fluorescent, bordées d’imposantes montagnes calcaires.

Le site Web indique que les touristes peuvent explorer les lieux en naviguant sur des rivières calmes et sinueuses à bord d’embarcations en bambou manœuvrées à la rame ; celles-ci sont suffisamment petites pour se faufiler directement sous les grottes basses qui percent les flancs des montagnes.

Située à l’extrême nord du pays, Hà Giang est quant à elle considérée comme la "dernière frontière" du Vietnam. La région est célèbre pour la "boucle de Hà Giang", un périple palpitant de plusieurs jours à moto qui emprunte des routes sinueuses à travers montagnes et villages isolés longeant la frontière chinoise.

Par ailleurs, Hôi An fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle et abrite aujourd’hui une vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses bâtiments jaunes caractéristiques, ses lanternes en soie colorées et son dédale de ruelles étroites en ont fait l’une des destinations les plus emblématiques du Vietnam.

"Située juste au sud de la station balnéaire de Dà Nang, la ville attire de nombreux visiteurs à la journée, mais mérite amplement que l’on y consacre quelques jours pour vraiment l’explorer", souligne-t-il.

La liste comprend également diverses destinations à travers l’Asie du Sud-Est, notamment les îles Perhentian et les Cameron Highlands en Malaisie, Raja Ampat et le parc national de Komodo en Indonésie, les cascades de Kuang Si au Laos, El Nido aux Philippines, Bagan et le lac Inle au Myanmar, Chiang Rai et les îles Phi Phi en Thaïlande, ainsi qu’Angkor Vat et Koh Rong au Cambodge.

Selon Nine.com.au, l’Asie du Sud-Est est une destination de vacances prisée des Australiens. Non seulement elle est accessible par un court vol et offre un excellent rapport qualité-prix, mais est aussi une région d’une grande diversité, proposant aussi bien des plages immaculées que des chaînes de montagnes baignées de brume.

VNA/CVN