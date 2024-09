Mouvement d’émulation "Bons conseils, bons services"

Le dirigeant Tô Lâm rencontre les 150 figures exemplaires

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a estimé que ces derniers temps, ce mouvement était devenu un "catalyseur" pour favoriser l’accomplissement des tâches politiques dans chaque agence et unité publique, contribuant à développer des cadres, fonctionnaires, employés du secteur public capables de répondre pleinement aux exigences des tâches de la nouvelle ère.

Depuis le lancement du mouvement en 2018, des milliers d’exemples sont apparus aux quatre coins du pays et les 150 délégués présents à la rencontre en sont des exemples typiques, a-t-il affirmé.

Il a exprimé ses émotions de savoir que de nombreux délégués, malgré de grandes difficultés dans leur vie quotidienne, avaient fait des efforts pour surmonter les défis et tentations, travailler avec un sens des responsabilités élevé et être toujours intègre.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Il s’agit également des figures exemplaires du mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh" et des pionniers dans la mise en œuvre de son Testament, a souligné Tô Lâm.

Dans ce nouveau contexte marqué par des défis croissants, Tô Lâm a insisté sur la nécessité de profiter au mieux des forces intrinsèques et de tirer pleinement parti des forces extrinsèques pour mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques.

Soulignant le rôle le plus important des ressources humaines, il a souligné l’importance de disposer d’un contingent de cadres, fonctionnaires et employés du secteur public qualifiés, compétents, fiables, professionnels et intègres, qui placent toujours les intérêts du Parti, de la nation, et du peuple au premier plan.

Selon lui, dans le contexte de la mondialisation, de la 4e révolution industrielle, de la transformation numérique, de la transition verte et de l’économie du savoir, il est nécessaire que les cadres, fonctionnaires et employés du secteur public, ainsi que les autres travailleurs, soient dynamiques et créatifs. Parallèlement à une bonne compréhension des politiques et des lois, il leur faut améliorer continuellement les connaissances et les compétences pour répondre aux exigences de la nouvelle situation.

VNA/CVN