Le journal russe Pravda souligne la "diplomatie du bambou" du Vietnam

Le journal Pravda ( Vérité) du Parti communiste de la Fédération de Russie a affirmé la valeur de la politique de "diplomatie du bambou" pour aider le Vietnam à construire des relations internationales étendues et prestigieuses, ainsi qu’à gagner en prestige et en confiance sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Dans un article publié le 30 août, le journal a déclaré que depuis que le président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam) en 1945 à Hanoï, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 pays dans le monde, dont sept au niveau du partenariat stratégique global.

L’Assemblée nationale du Vietnam entretient des relations avec les organes législatifs de plus de 140 pays, les organisations publiques vietnamiennes coopèrent avec 1.200 organisations de diplomatie populaire et le Vietnam est membre de 70 organisations internationales, a-t-il noté.

Le journal souligne que tout au long de l’histoire de l’indépendance du Vietnam, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a considéré la politique étrangère comme la partie la plus cruciale de la lutte révolutionnaire, non seulement pour l’indépendance et l’autonomie, mais aussi pour assurer le développement progressif et l’avancée vers un avenir socialiste pour la nation. Aujourd’hui, le secteur diplomatique se voit attribuer un rôle de premier plan dans la protection des intérêts du pays.

Les documents clés du PCV considèrent la diplomatie du parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire comme les trois piliers de la politique étrangère, a-t-il déclaré.

L’article indique qu’avec la politique de politique de "diplomatie du bambou", le Vietnam entretient des relations avec tous les pays désireux de coopérer avec lui sur la base de l’égalité et de la collaboration mutuellement bénéfique. Une caractéristique notable de l’approche du Vietnam est de prendre en compte l’ampleur de la coopération économique et politique et la capacité de tirer parti des ressources de ces pays pour le développement du Vietnam.

L’engagement du Vietnam dans les cadres multilatéraux de coopération économique et commerciale a considérablement stimulé le chiffre d’affaires des exportations et des importations du pays d’Asie du Sud-Est et les investissements directs étrangers, contribuant à accroître sa croissance économique, souligne l’article.

La diplomatie populaire est également une priorité pour le Vietnam, avec pour objectif d’informer le public international des réalisations du Vietnam, de promouvoir l’image attrayante du pays et de mobiliser des ressources extérieures pour les efforts de développement du Vietnam, a-t-il poursuivi.

VNA/CVN