L’Inde félicite le Vietnam pour sa 79e Fête nationale

Dans son message sur une plateforme de médias sociaux, Jaishankar a affirmé son engagement à approfondir le partenariat stratégique intégral entre son pays et le Vietnam - un partenaire clé de l’Inde dans l’ASEAN et l’Indo - Pacifique.

Le chef de la diplomatie indienne e a également souligné les contacts de haut niveau, partageant des images des réunions entre le Premier ministre indien Narendra Modi, le ministre de la Défense, Rajnath Singh, et lui-même avec leurs homologues vietnamiens.

Il a noté la participation du Vietnam à la troisième édition du Sommet de la Voix du Sud global, et a également passé en revue les récentes activités de collaboration entre les deux parties, soulignant les liens de plus en plus étroits entre l’Inde et le Vietnam.

En ce qui concerne la coopération au développement, Jaishankar a mentionné la restauration du temple A10 sur le site de My Son, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, par l’Archaeological Survey of India (ASI). En août 2024, un parc de logiciels militaires a été créé à l’Université des télécommunications du Vietnam avec l’aide de l’Inde.

L’Inde a contribué à la construction de salles de classe dans le cadre de projets à impact rapide dans le cadre de la coopération Mékong-Gange à l’école primaire Nguyên Van Dinh. Environ 150 ressortissants vietnamiens participent chaque année aux cours de la Coopération technique et économique indienne (ITEC) et du Conseil indien des relations culturelles (ICCR).

La 18e Commission mixte Inde-Vietnam s’est tenue à Hanoi en octobre 2023. Des protocoles d’accord de coopération ont été signés dans les domaines des technologies de l’information et de la cybersécurité en juin 2022. Les échanges bilatéraux pour l’exercice 2023-2024 ont atteint près de 15 milliards d'USD.

Dans le domaine de la coopération en matière de défense, l’équipage de la corvette vietnamienne 20 a participé à Milan 2024 à Vizag en février 2024. L’INS Kiltan d’Inde a visité le port de Cam Ranh en mai 2024. L’exercice bilatéral Vietnam - Inde sur le maintien de la paix de l’ONU (VINBAX 2023) a eu lieu au Vietnam en 2023.

Une nouvelle déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Inde-Vietnam à l’horizon 2030 a été signée en juin 2022, a-t-il poursuivi, ajoutant que 12 navires à grande vitesse ont été remis au Vietnam dans le cadre de la ligne de crédit de défense de 100 millions d'USD de l’Inde en juin 2022.

Soulignant les liens culturels entre l’Inde et le Vietnam, le responsable indien a déclaré qu’un timbre-poste commun avait été dévoilé en 2023 pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques, contribuant à promouvoir et à mettre en valeur les images des peuples et de la culture des deux nations.

Selon Jaishankar, la 10e Journée internationale du yoga a été célébrée dans 48 localités du Vietnam. La troupe Alpana, sponsorisée par l’ICCR, s’est produite à l’Opéra de Hanoi en août 2024. Le Vietnam s’est adressé à l’Assemblée générale de la Confédération bouddhiste internationale à Delhi en novembre 2023.

VNA/CVN