La lutte contre la corruption au Vietnam, la presse russe en parle

Le chercheur principal à l’Institut de Chine et d’Asie moderne de l’Académie des sciences de Russie, Anton Bredikhin, a émis des évaluations positives sur la lutte anti-corruption et les ajustements de postes supérieurs au Vietnam dans un article paru sur geofor.ru.

L’article intitulé "Vietnam : lutte contre la corruption et neutralité" a souligné que grâce à des actions décisives contre la corruption, les dirigeants vietnamiens ont confirmé leur volonté de construire un appareil gouvernemental capable et fort, ce qui ne pouvait que susciter la compréhension et le soutien de la population. Par ailleurs, la politique d’amélioration du niveau de gestion se poursuivra.

Le pays accorde une attention particulière à la formation du personnel hautement qualifié qui dirigera le Vietnam à l’avenir, ainsi qu’à ses tests complets. Même après avoir été nommés à des postes élevés, voire à des postes de direction à l’échelle nationale, les fonctionnaires et les hommes politiques sont soumis à un contrôle efficace et intégral, a noté Anton Bredikhin.

Le développement rapide de l’économie et le coût du travail relativement bas par rapport aux normes de la région (le salaire moyen au Vietnam, qui augmente annuellement d’environ 10 à 15 %, était de 300 dollars en 2023) attirent chaque année de plus en plus d’investissements étrangers.

En conséquence, le PIB au cours des six premiers mois de 2024 a augmenté de 6,42%, juste après 6,58% au cours des six premiers mois de 2022. L’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture ont progressé de 3,38 %, contribuant à hauteur de 5,96% ; l’industrie et la construction ont bondi de 7,51%, représentant 44,28% ; et le secteur des services a augmenté de 6,64%, contribuant à hauteur de 49,76%.

En 2020, le gouvernement a annoncé sa stratégie nationale de transformation numérique, qui vise à augmenter la part de l’économie numérique de 14% à 20% d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif, les autorités s’efforcent de créer des infrastructures appropriées et d’assurer la cybersécurité, ainsi que de développer des mécanismes de réglementation juridique et de former du personnel qualifié.

Selon l’auteur, l’écosystème technologique du Vietnam a connu une croissance exponentielle, transformant le pays en un pôle dynamique d’innovation et de développement de logiciels. Par exemple, le secteur des technologies financières au Vietnam se développe en raison des taux de pénétration élevés du mobile et de l’adoption croissante des paiements numériques. Il devrait atteindre une valeur de 7,8 milliards de dollars d’ici 2025 et connaîtra une croissance de plus de 30% entre 2020 et 2025, ce qui représente une opportunité importante pour les investisseurs.

Dans ce contexte, le 3 août, le XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam a élu le président de la République Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du PCV. Le nouveau secrétaire général, parlant des priorités de ce poste, il a souligné que le travail d’édification et de remodelage du PCV, de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité, sera réalisé sous la devise "En continu, sans zones interdites". Cette position donne confiance : l’environnement de l’investissement au Vietnam deviendra de plus en plus transparent, sain et prévisible, ce qui profitera aux investisseurs internationaux, y compris russes.

Concernant les relations entre le Vietnam et la Fédération de Russie, Anton Bredikhin a apprécié la politique constante du Vietnam de valoriser et de développer un partenariat stratégique intégral avec la Russie, notant que l’élection du secrétaire général Tô Lâm constituera une "condition favorable" pour promouvoir davantage le développement des relations entre les deux pays.

