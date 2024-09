Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à promouvoir davantage le partenariat intégral Vietnam-République de Corée et se sont échangés sur des questions d’intérêt commun.

Le chef de l’État sud-coréen a exprimé ses condoléances pour le décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et sa conviction que le Parti et l’État du Vietnam, dirigés par le secrétaire général et président Tô Lâm, continueront de récolter de plus grands succès, améliorant la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Il a affirmé que son pays attache de l’importance au Vietnam dans la mise en œuvre des politiques sur la région.

Le dirigeant vietnamien a félicité la République de Corée pour les réalisations que le pays a obtenues jusqu’à présent, notamment le redressement économique et la consolidation de la chaîne d’approvisionnement.

Il a noté que les relations entre le Vietnam et la République de Corée se sont rapidement développées au cours des 32 dernières années dans tous les domaines, en particulier après que les deux pays ont élevé leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que le Parti et l’État du Vietnam accordent toujours de l’importance aux relations de coopération amicales avec la République de Corée.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage la compréhension mutuelle et la confiance politique en maintenant des échanges et des réunions de haut niveau via les canaux du Parti, du gouvernement, du parlement et des échanges populaires, en augmentant la coopération en matière de sécurité et de défense et en promouvant la coopération économique, commerciale et d’investissement de manière substantielle, efficace, équilibrée et durable. Ils ont convenu de travailler ensemble pour porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars en 2030.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité les entreprises sud-coréennes à se joindre à des projets d’investissement clés au Vietnam, alors que le président Yoon Suk Yeol a promis que la République de Corée augmenterait les importations de produits agricoles vietnamiens.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du travail, de la culture, du tourisme, de l’éducation et des échanges populaires, et de soutenir les citoyens de l’autre dans la vie, les études et le travail dans le pays de l’autre.

Les deux parties ont également promis de renforcer la coopération sur les questions régionales et internationales. Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam est attentif et prêt à contribuer activement au processus de paix dans la péninsule coréenne.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont convenu de la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, le développement et le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le président Yoon Suk Yeol a invité le secrétaire général et président Tô Lâm à se rendre prochainement en République de Corée, et le dirigeant vietnamien a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN