Le président de l'Assemblée nationale rend hommage aux feux dirigeants

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Au site commémoratif dédié au président du Conseil des ministres Pham Hùng dans la commune de Long Phuoc, district de Long Hô, le plus haut législateur et sa suite ont offert de l'encens et des fleurs en commémoration et en gratitude à ce feu dirigeant prestigieux du Parti et de l'État et une personne exceptionnelle de la terre héroïque de Vinh Long.

Pham Hùng (1912-1988) était un communiste dévoué. Toute sa vie est vraiment un exemple typique et un modèle d'éthique révolutionnaire pure, de diligence et d'impartialité.

En offrant de l'encens et des fleurs au Premier ministre Vo Van Kiêt dans son site commémoratif au district de Vung Liêm, Trân Thanh Mân a souligné les contributions et le dévouement du feu dirigeant qui a consacré toute sa vie à défendre résolument les objectifs et les idéaux du Parti, donnant un exemple brillant de dynamisme et de créativité et aussi un esprit d'audace pour penser, faire et assumer la responsabilité et un esprit de dévouement au service de la Patrie et du peuple.

Près de 70 ans à rejoindre les activités révolutionnaires, le dirigeant Vo Van Kiêt (1922-2008) a occupé de divers postes clés au sein du Parti et du gouvernement, il a grandement contribué et laissé d’importantes empreintes dans l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau), d’intégration et de développement du pays.

Trân Thanh Mân a demandé à l'organisation du Parti, à l'administration et à la population de Vinh Long de continuer à bien gérer les sites commémoratifs, attirant ainsi de nombreux visiteurs pour contribuer à sensibiliser les jeunes des traditions révolutionnaires.

VNA/CVN