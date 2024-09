Offrande de fleurs à la mémoire du Président Hô Chi Minh à Singapour

À l'occasion du 79 e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre et du 55 e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh, les 1 er et 2 septembre, le personnel de l'ambassade du Vietnam à Singapour et des agences de représentation du Vietnam et les représentants de la communauté vietnamienne à Singapour est venu offrir des fleurs à la statue de l'Oncle Hô au Musée des civilisations asiatiques.

Photo : Lê Duong/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a affirmé la glorieuse tradition de lutte révolutionnaire du Vietnam sous la direction ingénieuse et sage du Parti et du Président Hô Chi Minh.

Selon le diplomate, après 79 ans d'indépendance du pays, le Parti a toujours prêté attention à la construction d'un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, le considérant comme une tâche importante. Cela est confirmé par les grandes réalisations de plus de 30 ans de Renouveau, qui ont renforcé la position et la force du pays.

De son côté, Ta Thuy Liên, cheffe du comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour a partagé : "Nous avons respectueusement offert à Oncle Hô 79 fleurs de lotus, symbolisant les 79 saisons indépendantes du Têt du pays, pour commémorer et exprimer sa gratitude envers l’œuvre révolutionnaire du Parti et du peuple".

Cette activité est aussi l'occasion de fédérer la communauté, de renforcer le soutien mutuel et de susciter le patriotisme et la volonté nationale, ainsi que de rappeler à chaque Vietnamien de toujours regarder vers sa Patrie et d'être conscient de sa responsabilité de contribuer au fort développement du pays.

Même si 55 ans se sont écoulés, le Testament d'Oncle Hô est toujours intact. Les instructions simples mais sacrées contenues dans son testament ont non seulement une profonde signification historique, mais sont également imprégnées d'un noble esprit humaniste, a affirmé Ta Thuy Liên.

Pour la communauté vietnamienne à Singapour, la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh est de cultiver constamment l'amour de la Patrie, la fierté nationale et renforcer la cohésion communautaire.

